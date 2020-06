IA om Arktis-strategi: Der er brug for at samles

Thomas Munk Veirum Torsdag, 18. juni 2020 - 15:23

Onsdag blev der taget endnu et skridt i udarbejdelsen af ny en Arktis-strategi for hele Kongeriget Danmark.

Her deltog repræsentanter fra alle tre parlamenter i Rigsfællesskabet i et fire timer langt seminar, hvor de kunne komme med input til strategien.

Inuit Ataqatigiits formand, Múte B. Egede, var med på det digitale seminar, og for ham står det højt på ønskesedlen, at der bliver mulighed for løbende at tilpasse strategien til virkeligheden.

Det kræver årlige møder mellem parlamenterne, siger han.

Fortsat fredeligt Arktis er nummer et

- Selvfølgelig er der det daglige arbejde på regeringsniveau, men situationen i Arktis udvikler sig hurtigt med magtspil mellem stormagter, og isen der smelter.

- For et år siden havde ingen jo regnet med, at der var en mand fra USA(Trump, red.), der ville købe Grønland. Situationen udvikler sig hele tiden, siger Múte B. Egede.

LÆS OGSÅ: Bagger vil undgå skrivebords-strategi

Ud over en tilpasningsdygtig strategi, ønsker Inuit Ataqatigiit, at der arbejdes for et fortsat fredeligt Arktis.

- Arktis skal være et lavspændingsområde, hvor de oprindelige folks rettigheder bliver prioriteret højt Det er et must for os, at staterne i Arktis først og fremmest holder de aftaler, man internt i mellem de arktiske stater har skrevet under på – nemlig at man vil have et fredeligt Arktis, siger Múte B. Egede.

Forskelle på tværs af rigsfællesskabet

Partiformanden understreger, at han er tilfreds med, at den danske regering inddrager parlamenterne i arbejdet med strategien.

Onsdagens seminar viste dog også, at det kan være store interesseforskelle i rigsfællesskabet, som kan gøre det svært at finde fælles fodslag for en strategi.

LÆS OGSÅ: Aaja er bekymret for ny Arktis-strategi

- Der er nogle fællesværdier, men der er også nogle spørgsmål om, hvor meget albuerum vi vil give hinanden i det fremtidige arbejde indenfor udenrigspolitik og handelspolitik, siger Múte B. Egede.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar til strategiarbejdet fra Siumut, men det er endnu ikke lykkedes.