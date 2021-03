IA vil arbejde for pensionsreform

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 31. marts 2021 - 11:00

Det skal kunne betale sig langt mere at leve som pensioneret i Grønland end dagens minimumindtægt tillader det.

Det mener IA’s formand, der vil arbejde for et fremtidssikret og bredt forlig til gavn for pensionisters vilkår.

- Det skal være slut med at bruge pensionisters vilkår som valgflæsk. Frem til den næste valgkamp skal vi arbejde for markante forbedringer for pensionister, så de kan få et værdigt liv, siger formand for IA, Múte B. Egede.

Velfærd blev under en valgdebat på KNR TV debatteret mandag aften. Og alle partier er enige om, at alderspensionsloven skal reformeres. Naleraq påstod under debatten, at nogen af de ældre med alderspension må nøjes med et gennemsnitligt rådighedsbeløb på 23 kroner om dagen. Det modsiger Siumuts Lars Jørgen Kleist, der forklarer, at enlige alderspensionister får som minimum 5.000 kroner om måneden i Qeqqa og Sermersooq, hvilket svarer til et dagligt rådighedsbeløb på 161 kroner.

Ny lov skal ændres

En alderspensionsreform blev i 2015 vedtaget af et flertal i Inatsisartut. Alderspensionsreformen skulle gøre det mere attraktivt at spare op til pensionen, og ældre skal kunne blive på arbejdsmarkedet længere, hvis de ønsker det. Samtidig blev pensionsalderen forhøjet med to år.

Senest blev den obligatoriske opsparing til pension vedtaget, så alle lønmodtagere skal spare ti procent af deres indkomst op årligt fra 2024. Den obligatoriske opsparing har givet over 8.000 borgere kvaler i 2020, da disse ikke har betalt nok til deres egen pensionsopsparing.

Men selv med reformer flytter ældre i pensionsalderen stadig til Danmark. Og snart følger den yngre del af befolkningen for at bo tæt på deres ældre:

- Det er problematisk, at bedsteforældrene flytter til Danmark når de når pensionen. Ved sådanne flytninger mister vi viden og erfaring, som vi ellers har brug for her i landet. Og snart følger resten af familien for at bo tæt på deres ældre, så vi mister hele familier, siger Múte B. Egede.

En alderspensionsreform vil koste omkring 29 millioner kroner. IA-formanden har fem bud på, hvor pengene skal findes:

Skrot Ilanngaassivik og brug nogen af midlerne til reformen. Udgiftstop for centraladministration, så udgifter ikke stiger længere. Effektivisering af administration i samfundet Mindre brug af udenlandske konsulenter Finansloven skal gennemgås med et tættekam, så alle midler bruges fornuftigt

- Jeg ser ikke ældre som en gruppe i befolkningen, der skal spares på. De ældre har tjent vores land i årtier, derfor synes jeg, at de skal have en værdig tak af landet i form af god pensionisttilværelse, siger Múte B. Egede.