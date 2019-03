IA-angreb mod Nikkulaat mislykkedes

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 28. marts 2019 - 13:13

Flere dages hvisken og tisken i gangene i Inatsisartut-bygningen blev i dag gjort til virkelighed.

Hemmelighedskræmmeriet handlede om at få væltet Nikkulaat Jeremiassen fra sin stol som ansvarlig for fiskeriet.

Det viste sig, at det var IA, som satte et angreb ind over for Naalakkersuisoq for Fiskeri.

Forhandlingerne i Inatsisartut-salen blev torsdag ved 13-tiden afbrudt, fordi IA fremsatte en mistillidserklæring til den siddende Naalakkersuisoq for Fiskeri Nikkulaat Jeremiassen.

Ifølge IA begrundede man det drastiske skridt med, at den “ansvarlige Naalakkersuisoq i flere omgange har afgivet urigtige oplysninger om der foregår bæredygtigt fiskeri eller ikke bæredygtigt fiskeri”.

- Naalakkersuisoq har i en kort tidsrum hemmeligholdt informationer og indgivet urigtige oplysninger. Da der er mange forhold, som har gjort det svært at se gennem fingrene med forhold som Naalakkersuisoq har misligeholdt sine ansvarsområder. Derfor indgiver vi mistillidsvotum om Naalakkersuisoq for Fiskeri- Fangst og Landbrug, hedder det i erklæringen fra IA, der henviser til flere udtalelser fra Nikkulaat Jeremiassen til pressen.

Efter et kort afbræk valgte formanden for Inatsisartut at indkalde medlemmerne til at møde op i salen.

Her oplyste Vivian Motzfeldt, at “mistillidsemnet ikke har relevans til det punkt, som man var i gang med at forhandle”. Derfor afviste hun angrebet fra IA og lod behandlingen af punkt 28 fortsætte, som lyder:

“Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder, at Kongeriget Danmark ratificerer den arktiske højsø fiskeriaftale: Aftale om at forebygge ureguleret højsøfiskeri i det centrale Arktiske Ocean”.