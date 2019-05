IA alene med ønsket om en arktisk minister

Walter Turnowsky Onsdag, 22. maj 2019 - 10:23

Den lille sal i Katuaq var mere end fyldt og folk måtte stå helt ude i foyeren, da det første vælgermøde i Nuuk blev holdt i går.

Kandidaterne virkede især i starten veloplagte, men de helt konkrete løfter om den kommende indsats i folketinget forblev sparsomme.

Mest konkret blev debatten, da der fra salen blev spurgt ind til IA's krav om, at der skal udnævnes en minister med ansvaret for Arktis. Et forslag som ikke fandt meget genklang hos de øvrige partier. Lige fra Samarbejdspartiet til Partii Naleraq lød der en næsten enslydende afvisning af idéen.

- Der har jo tidligere været en grønlandsminister. Jeg ser ingen grund til at vi skal vende tilbage til det gamle system, sagde Steen Lynge fra Demokraterne. En formulering, der næsten ordret blev gentaget af Looqi Sigurdsen fra Samarbejdspartiet, Pele Broberg fra Partii Naleraq, Bentiaraq Ottosen fra Atassut og Aki-Matilda Høegh-Dam fra Siumut.

Masser af mennesker var mødt op for at overvære valgdebatten

- Danmark bestemmer allerede for meget, vi skal bestemme mere selv. Hvorfor skal et arktisk ministerium ligge i Danmark. Hvis der skal være et arktisk ministerium, så skal det da ligge her hos os, sagde Aki-Matilda Høegh-Dam. Dermed gik Siumut-kandidaten dog lidt let henover det faktum at udenrigspolitikken er dansk anliggende og ikke umiddelbart kan hjemtages.

Rigsfællesskabsråd

Looqi Sigurdsen fra Samarbejdspartiet foreslog, at man i stedet for et arktisk ministerium skulle indrette et rigsfællesskabsråd, hvor parlarmentarikere fra alle tre dele af rigsfællesskabet skulle få sæde.

Aaja Chemnitz Larsen fra Inuit Ataqatigiit understregede, at forslaget ikke handler om at give Danmark mere indflydelse på grønlandske forhold, men tværtimod at sikre grønlandske indflydelse på de områder, som stadig er dansk ansvarsområde.

- Vi har opnået historisk stor indflydelse på Grønlands vegne i løbet af de seneste år; men den største indflydelse får man, hvis man sidder direkte med i regeringen, sagde Aaja Chemnitz Larsen.

Hun forestiller sig et ministerium som del af udenrigsministeriet, som arbejder tværgående med de områder, der vedrører Arktis og Grønland.

Nunatta Qitornai deltog ikke i vælgermødet.