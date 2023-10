I weekenden sker sidste del af Grønlands tidszone-skift

Thomas Munk Veirum Fredag, 27. oktober 2023 - 10:57

Sidste efterår blev det besluttet, at Grønland skifter tidszone.

Selve loven om den nye tidszone trådte i kraft, da landet gik på sommertid tilbage i marts i år, og denne weekend effektueres det reelle skifte, idet at urene i det meste af landet ikke stilles tilbage til den sædvandlige vintertid.

Efter weekenden vil tidszoneskiftet dermed være gennemført, hvilket blandt andet betyder, at tidsforskellen til Danmark mindskes til tre timer mod tidligere fire timer.

Grønlands nye tidszone vil være UTC -2 mod tidligere UTC -3.

Air Greenland: Vi starter en time senere

Et af de selskaber, for hvem ændringen har betydning, er Air Greenland, der i sagens natur flyver på tværs af tidszonerne.

Air Greenland skriver på sin hjemmeside om ændringen:

- Flytiderne fra Danmark, samt flyrejser til og fra Nerleriit Inaat/Constable Pynt, Ittoqqortoormiit og Pituffik Space Base/Thule ikke bliver påvirket af ændringen, da disse ikke er omfattet af loven om tidens bestemmelse i Grønland.

Her i landet det betyder konkret, at Air Greenland starter og slutter dagens flyvninger en time senere i lokal tid, oplyser selskabet til Sermitsiaq.AG. Tidszoneændringen har desuden medført, at mange passagerer får tilsendt SMS og mail omkring ændring af deres billet. Det kan du læse mere om på Air Greenlands hjemmeside.

Igennem tre behandlinger

Da loven blev vedtaget i Inatsisartut, var den noget usædvanligt igennem hele tre udvalgsbehandlinger.

De skyldes blandt andet, at der var bekymring blandt politikerne for tidszoneskiftets mulige konsekvenser for folkesundheden.

I praksis får den nye tidszone nemlig den betydning, at der bliver mørkere om morgenen og længere lyst om eftermiddagen/aftenen, og Naalakkersuisut har ikke lavet en undersøgelse af, om det kan føre negative konsekvenser med sig. Man vil dog holde øje med et forskningsprojekt på Island, der ligeledes har en forskudt tidszone.

Op til lovens ikrafttrædelse i foråret oplyste Naalakkersuisut, at man har startet en høringsproces om, hvorvidt borgerne i Ittoqqortoormiit ønsker at overgå til den nye almindelige tidszone, eller om de ønsker at fortsætte i den tidszone de har nu.