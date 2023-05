- I strid med lovgivningen: Voksende interesse slår revner i Tusass monopol

Anders Rytoft Tirsdag, 16. maj 2023 - 09:03

Udenlandske satellitudbydere har et voksende ønske om at sælge tjenester på det grønlandske marked – både på land, til søs og i luften.

Det er udgangspunktet for en ny redegørelse fra DTU Space. Den viser, at hverken bestemmelserne om Naalakkersuisuts eneret på udbud af teletjenester eller Tusass' koncessesion overholdes.

Det skyldes, at udenlandske teleudbydere i forvejen tilbyder satellittjenester.

- Fælles for disse er, at købet i langt de fleste tilfælde foretages hos andre teleoperatører end Tusass, hvilket er i strid med gældende telelovgivning, står der i redegørelsen.

Værdi for samfundet

Ikke desto mindre har lovovertrædelsen en værdi for samfundet.

Det drejer sig blandt andet om satellittjenesterne In-Reach og Iridium, som i en kritisk situation kan gøre en stor forskel for fangere, jægere og andre, som færdes i områder uden mobil- og radiodækning.

Andre satellitvirksomheder, herunder blandt andre Oneweb og Starlink, er i dialog med Telestyrelsen om indholdet af tele- og radiolovgivningen. Det er styrelsens opfattelse, at virksomhederne i stigende grad anser Grønland som et potentielt marked.

- Der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt private og udenlandske teleudbydere har samme incitament som Tusass til at opretholde den nødvendige sikkerhed, herunder forsyningssikkerhed, som er nødvendig for det grønlandske samfund.

En helhedsplan

Det skriver DTU Space og tilføjer, at det endnu er uvist, om - og i givet fald hvordan - Grønlands Selvstyre kan stille krav til opretholdelse af sikkerheden i satellittjenester, der nu eller i fremtiden udbydes i Grønland.

For på længere sigt at skabe de bedste forudsætninger for telekommunikation i landet, er det ifølge DTU Space nødvendigt med en helhedsplan for teleinfrastruktur og teletjenester, som også indbefatter tjenester, som bliver tilbudt via satellit.

Lovgivningen skal sikre, at det er muligt at benytte de nye teknologier, samtidig med at vedligeholdelse og udvikling af den nuværende teleinfrastruktur kan opretholdes.

- På trods af nye muligheder for at kommunikere via satellittjenester kan vi ikke undvære den nuværende teleinfrastruktur – den skal under alle omstændigheder fungere.