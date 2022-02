I Rusland er USA og Nato bøllerne i Ukraine-konflikten

Merete Lindstrøm Mandag, 21. februar 2022 - 17:15

Alt imens den russiske præsident, Vladimir Putin, har opstillet mere end 100.000 soldater ved Ukraines grænser, i hvad der i Vesten opfattes som et aggressivt forsøg på at drive forhandlinger, ser virkeligheden anderledes ud indenfor den russiske grænse.

Her er det Vesten, der er bøllen, og Rusland, der opfattes som den fornuftige fredsmægler, fortæller Jakob Tolstrup, der beskæftiger sig med russisk indenrigspolitik som lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

Han henviser til en russisk undersøgelse, hvor 50 procent af de adspurgte mener, at USA og Nato er med til at forværre situationen.

16 procent mener, at Ukraine er medskyldige, mens kun 4 procent mener, at det samme gælder for Rusland.

Undersøgelsen er fra 14. februar og kommer fra den uafhængige russiske organisation Levada Center.

Ensidig kommunikation

Når tallene ser sådan ud, skyldes det i høj grad kommunikationen mellem det russiske statsapparat og befolkningen, fortæller Jakob Tolstrup.

- Rusland er et benhårdt diktatur, hvor alle tv-medier og skrevne medier er statskontrolleret.

- Der er en klar propagandalinje fra regimet, hvor man portrætterer Vesten som en modpart, der er interesseret i at svække Rusland så meget som muligt.

- Omvendt bliver den russiske ledelse portrætteret som den voksne, der forsøger at løse konflikten på fornuftig vis, siger han.

Jakob Tolstrup lægger vægt på, at de russiske medier i høj grad fokuserer på Vestens rolle i forhold til at levere våben og anden støtte til Ukraine.

Samtidig beskyldes Vesten, modsat Rusland, for at opildne til konflikten.

- I russiske medier får man ikke at vide, at man stiller 150.000 soldater op. Den almene russer får vist, at der afholdes nogle militærøvelser, men omfanget af militærøvelserne og opstillingen hele vejen rundt om Ukraine får de ikke noget at vide om, siger Jakob Tolstrup.

En undersøgelse fra Levada Center fra 2021 viser, at 64 procent af de adspurgte russere benytter tv-nyhederne til at holde sig opdateret.

57 procent benytter sig af sociale medier.

Russerne er ikke bange for krig

Når det kommer til krig, er bekymringen ikke stor, fortæller Jakob Tolstrup.

- Den almene russer føler sig ikke truet. Man er ikke bange for, at Nato kommer og invaderer Rusland.

Jakob Tolstrup understreger, at Putin ikke nødvendigvis leverer på befolkningens eget ønske, men udnytter landets økonomiske situation til at fremme egne agendaer.

Samtidig kaster Sovjetunionen lange skygger i befolkningens bevidsthed.

- Det er et regime, som overvejende portrætterer Rusland med udgangspunkt i storhedstiden og dyrker landets imperialistiske arv.

- I 2000'erne var russerne generelt tilfredse, fordi det gik godt med økonomien. Nu hvor det går mindre godt, er man begyndt at længes efter de her storhedsmomenter.