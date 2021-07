I kø i kulden for at blive vaccineret

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 29. juni 2021 - 14:14

En kold tirsdag formiddag har mange borgere i hovedstaden valgt at stille sig i kø til vaccine mod Covid-19 på skolen USK. Sissel Jessen på 21 år er den sidste i sin venindekreds, der skal have første stik.

- Jeg vil selv være mere sikker og hjælpe til med at gøre andre mere sikre. Jeg skal også rejse til Danmark og se mine bedste forældre snart. Det er også for deres skyld, at jeg vil være på den sikre side, siger Sissel Jessen om, hvorfor hun vælger vaccinationen.

Sissel Jessen og kæresten på vej til at blive vaccineret Nina-Vivi Møller Andersen

Mens den unge kvinde ikke er særlig nervøs for, at blive vaccineret, så er Ingrid Jeremiassen meget spændt på, at blive vaccineret.

- Jeg ryster, selvfølgelig er jeg spændt, men der har også været mange bekymrende ting, som har været debatteret. Jeg vil gerne tænke på min næste og på mig selv, derfor vil jeg vaccineres, siger Ingrid Jeremiassen, som arbejder i institutionen Mælkebøtten til dagligt.

Ingrid Jeremiassen på vej til vaccinationscentret i USK Nina-Vivi Møller Andersen

Undgå karantæne

Nanna Hildebrandt på 27 år er også på vej ind. Hun vil gerne vaccineres, selvom hun ikke bryder sig om nåle.

- Jeg vil gerne vaccineres, fordi jeg gerne vil undgå karantæne, når jeg skal rejse. Men også fordi jeg gerne vil undgå, at smitte andre. Jeg tænker, at den bedste måde at beskytte andre, det er at få den her vaccine, siger hun.

En ung mand ved navn Qillaq Olsen vil også gerne vaccineret for at beskytte andre.

- Jeg er ikke nervøs. Jeg vil beskytte mig selv og andre, siger Qillaq Olsen.

Nanna Hildebrandt og Qillaq Poulsen på vej til vaccination Nina-Vivi Møller Andersen

Færdigvaccineret

Joel Ezekiassen på 87 år og hans kone står udenfor vaccinecentret og venter på en taxa. Den ældre mand er glad for, at blive færdigvaccineret.

- Jeg har lige fået mit sidste stik, så er det overstået. Det er dejligt. Det har været vigtig for mig. Man ved jo aldrig med den smitsomme sygdom, siger Joel Ezekiassen.

Glad færdig vaccineret Joel Ezekiassen på 87 år. Nina-Vivi Møller Andersen

Han opfordrer til, at alle bliver vaccineret.

Kommuneqarfik Sermersooq er også gået ind i kampen for at trække folk til vaccinationsstedet. Kommunen har gjort buskørsel gratis på vej til vaccination og lavet en konkurrence for alle, som er blevet vaccineret i uge 25 og 26, hvor tre personer kan vinde Ipad.

For at trække de unge under 25 år til, forære kommunen de unge der vliver vaccineret en biograf billet.

Der vil være vaccinationer i hovedstaden indtil 1. juli. Mens der også er vaccinationer i Ilulissat indtil den 30. juni. Efter den 30. juni vil der være vaccinationer ved bygderne i Ilulissat. Vaccinationer i Sisimiut starter den 6. juli. Se programmet her.