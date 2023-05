I fremtiden kan vi gå til lægen på en skærm

Anders Rytoft Tirsdag, 16. maj 2023 - 12:58

Det Grønlandske Sundhedsvæsen lancerer en ny app.

Puisa, hedder den. Appen kan bruges til videokonsultationer, så det i fremtiden bliver muligt at have samtale med sundhedspersonale hjemmefra, oplyser Departement for Sundhed.

Og den er på nuværende tidspunkt i brug i Steno Diabetes Center Grønland (SDCG).

- Jeg oplever, at det er nemmere at tale med patienten om deres helbred, når der er billede på, siger Michael Lynge Pedersen, lægefaglig centerchef i SDCG, der er utrolig glad for de muligheder, appen giver.

Han håber derfor, at brugen af videokonsultationer med Puisa vil blive mere almindelig i sundhedsvæsenet i fremtiden.

Departementet oplyser, at videokonsultationer med appen, som kan downloades gratis på AppStore og Google Play, er en sikker måde at kommunikere med sundhedsvæsenet.

For at have en Puisa videokonsultation kræver det, at man har lavet en aftale med sin behandler om at have en videokonsultation. Herefter vil man modtage en SMS med link til samtalen.