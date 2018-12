I forældrenes fodspor

Redaktionen Søndag, 16. december 2018 - 14:19

Skuespillerparret Nukâka og Nikolaj Coster-Waldaus yngste datter Safina Niviaaluk er trådt ud i rampelyset med sin ledende rolle som pigen Simone i dette års julekalender »Theo og den magiske talisman«, som bliver vist på DR1 igennem hele december til og med den 24.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Mine forældre synes, det er fedt. Det er også deres job, så de ved, hvad det går ud på. De siger, at det er en hård branche, men de er samtidig gode til at guide mig og lade mig gøre mine egne erfaringer, siger den 15-årige Safina Coster-Waldau, der til dagligt bor i Lyngby og går i 9. klasse.

En drøm

For Safina Coster-Waldau har det været en drøm at få lov at spille skuespil.

– Jeg synes, det har været helt fantastisk at få lov til at spille skuespil og opleve fi lmverden indefra. Jeg savner det virkelig meget og håber, at jeg snart kan få lov at være med i en fi lm igen. Efter 9. klasse regner jeg med at tage på udveksling til USA for at øve mit engelske.

