Fra Nuuk til København: I første række til balkonen

Trine Juncher Jørgensen Søndag, 14. januar 2024 - 10:17

Asiarpak Mikiassen Hjortborg har taget turen helt fra Nuuk til Danmark for at opleve tronskiftet på nærmeste hold. Sammen med børnene Pernille (27) og Peter Nielsen (23) og barnebarnet Mille på 3 år har de sat sig på en bænk med fin udsigt til den balkon på Christiansborg Slot, hvor Kronprins Frederik kl. 15 dansk tid udråbes til konge.



– Da Dronning Margrethe under nytårstalen fortalte, at hun abdicerede, besluttede jeg mig for, at det skulle jeg opleve sammen med mine børn og mit barnebarn. Så jeg bestilte flybillet og hotelværelser med det samme, fortæller Asarpak Mikassen Hjortborg.

En dejlig konge

Peter og Pernille Nielsen er født og opvokset i Haderslev og Vojens, men har også boet to år i Nuuk som børn. I dag bor de begge i Sønderjylland.

Asiarpak Mikassen Hjortborg har mødt dronningen et par gange i Nuuk, og har også engang lånt sin gummibåd ud til den kommende konge, da han i 2014 besøgte Paamiut med familien.

– Jeg tror, vi får en rigtig dejlig konge. Jeg håber, han finder sin egen måde at regere på.

Pernille Nielsen supplerer:

– Jeg tror, vi får et mere nytænkende kongehus, der passer bedre til moderne samfund, vi har i dag. Han er jo mere folkelig, og det tror jeg, han vil fortsætte med at være.

Elsker Grønland

Lidt længere fremme i menneskemængden står Sofie Sørensen, der har boet i Danmark siden 1969, men som oprindeligt er fra Nuuk. Sammen med Peter Danielsen, der stammer fra Qaqortoq, tog hun bussen fra Aalborg i går aftes og har stået foran Christiansborg Slot siden klokken 10.30.

Sofie Sørensen og Peter Danielsen har taget turen fra Aalborg til København for at overvære tronoverdragelsen på Christiansborg Slot. Trine Juncher Jørgensen

– Jeg er kommet for at se Dronningen og den kommende konge. Jeg tror, han vil klare det godt, siger Sofie Sørensen.

– Frederik elsker Grønland, og det betyder meget for os. Så vi ville gerne vise vores opbakning til ham, siger Peter Danielsen.

Blomster til kronprinsen

Johanne Wille Petersen har iført sig den varme sælskindsjakke, og er på vej over fodgængeroverfeltet ved Christiansborg Kirke for at finde et godt sted at stå. Hun ville ikke undvære en historisk begivenhed som denne.

– Jeg har jo mødt Dronningen mange gange, da jeg synger med Aavaat-koret, så det var et stort chok for mig, da hun meddelte, at hun ville abdicere, siger Johanne Wille Petersen, der oprindeligt er fra Niaqornaarsuk, men som også har boet i Ilulissat og siden 1995 i Valby.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Trine Juncher Jørgensen – Jeg har jo mødt Dronningen mange gange, da jeg synger med Aavaat-koret, så det var et stort chok for mig, da hun meddelte, at hun ville abdicere, siger Johanne Wille Petersen, der oprindeligt er fra Niaqornaarsuk, men som også har boet i Ilulissat og si

– Jeg kan huske engang i 1980’erne, da jeg læste til socialmedhjælper i Ilulissat. Jeg var i praktik på en børneinstitution, og da vi hørte at Kronprins Frederik kom til byen, så gik vi ud for at plukke blomster til ham. Da vi kom tilbage til byen, gik han pludselig lige imod mig, og jeg blev så paf, at jeg bare rakte blomsterne frem til ham uden at sige et ord, griner Johanne Wille Petersen, der ikke er i tvivl om, at kronprinsen bliver en fantastisk konge.

– Han elsker Grønland, og jeg tror, at han kommer til at være oftere i Grønland end Dronningen har været. Jeg vil bare gerne sige tusind tak til dronningen for alt det hun har gjort for Grønland - og for Aavaat-koret. Og så ønsker jeg den kommende konge held og lykke.