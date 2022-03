I dag ringer klokken ind for Inatsisartut

Kassaaluk Kristensen Mandag, 21. marts 2022 - 07:41

Temperaturen siger fortsat tocifret minusgrader.

Men det er forår for Inatsisartut, for i dag klokken 11.00 starter Inatsisartuts forårssamling.

Her skal medlemmerne have i alt 27 mødedage, hvor der er omkring 100 punkter, som skal diskuteres.

Naalakkersuisut kommer med i alt 11 beslutningsforslag, som Inatsisartut skal tage stilling til i løbet af de næste par måneder. Tre beslutningsforslag er trukket tilbage af Naalakkersuisut for denne gang.

Blandt andet arbejder Naalakkersuisut på at ophæve loven om betalingssystemet Ilanngaassivik for i stedet at fokusere på gældsrådgivning for borgerne. Inatsisartut skal også tage stilling til, om Naalakkersuisut kan gøre Mittarfeqarfiit til et aktieselskab.

Corona spiller ind i forslagene

De seneste par års epidemi med Covid-19 har sat Naalakkersuisut på tænkepause. En konsekvens af situationen er, at Inatsisartut skal tage stilling til en ændring i alkoholloven, så Naalakkersuisut bemyndiges til at kunne forbyde salg og udskænkning af alkohol i hele eller dele af landet ved udbrud af smitsomme sygdomme.

Og så skal Inatsisartut drøfte Naalakkersuisoq for Sundhed, Kiista L. Fenckers lovforslag om foranstaltninger ved smitsomme sygdomme.

Inatsisartut lægger dog ud med at drøfte Naalakkersuisoq for sociale anliggender Mimi Karlsens lovforslag om jobsøgningsydelse og lovforslag om offentlig hjælp.

Debatlystne medlemmer

Inatsisartut er klar til at debattere forskellige emner i salen.

Således har medlemmer i Inatsisartut fremsendt i alt 25 forespørgselsdebatter.

Blandt andet ønsker Atassut at debattere, hvordan kunst i højere grad kan accepteres som et erhverv, mens Naleraq ønsker at få vished om partiernes synspunkter på hvem, en grønlænder er.

Hos Inuit Ataqatigiit er der fokus på, hvordan det kan sikres af fødende og deres familie kan få god service når de skal føde udenfor deres bosted, mens Demokraatit ønsker at tale om faderens rolle ved aborter.

Det største oppositionsparti Siumut ønsker at debattere om, hvordan arbejdet med at hjemtage ansvarsområder fra Danmark skal startes.

Inatsisartut har sidste mødedag den 20. maj 2022.