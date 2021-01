Hyldest til ildsjæle og iværksættere i Sydgrønland

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 08. januar 2021 - 13:03

Onsdag holdt Innovation South Greenland, uddeling af forskellige priser inden for Erhvervsstrategi og udvikling, i Kommune Kujalleq.

Det skete i Qaqortoq, og her blev syv priser givet til ildsjæle og iværksætter i Sydgrønland.

Formanden for bestyrelsen i Innovation South Greenland Rasmus Chr. Rasmussen og bestyrelsesmedlem Simon Simonsen siger følgende i forbindelse med uddelingen af priserne:

- Innovation South Greenland er sat i verden for at vende udviklingen og skabe erhvervsudvikling i Kujalleq. Derfor har bestyrelsen for Innovation South Greenland A/S fundet det naturligt at hylde vores ildsjæl og iværksættere da de har stor betydning for at fremme og skabe håb om erhvervs- og beskæftigelsesudvikling i Kujalleq ved at give dem priser i 2020.

Særlig pris

En særlig pris, 'Elia Prisen', som gives til en iværksætter eller virksomhed som er rollemodel for jobskabelse, optimisme og kreativitet i Kujalleq, blev givet til ejer af Sermeq Helicopters, Pilu Nielsen, Qaqortoq.

- Pilu Nielsen har gennem god planlægning, samarbejde og risikovillighed formået at stifte et kommercielt sydgrønlandsk helikopterselskab udover de etablerede, lød begrundelsen.

Iværksætterprisen inden for Turisme blev givet til Tasermiut Camp, Nanortalik:

- Freddy Christensen og Salik Parbst Frederiksen har udviklet et turist selskab der med lokale guider arbejder på at give turister enestående oplevelser i storslået natur ved Nanortalik i international standard.

Fiskeri og landbrug

Iværksætterprisen inden for Fiskeri blev givet til Ortooraq Nielsen, Ammassivik og Eqalugaarsuit:

- Ortooraq Nielsen og Elias Nielsen har gennem mange års ihærdighed arbejdet og udviklet Asimit Aps der indhandler torsk, hvalkød og kartofler i Ammassivik og Eqalugaarsuit med henblik på salg til hele hjemmemarkedet.

Iværksætterprisen inden for Fødevarer blev givet til Sofus Frederiksen, Narsap Ilua:

- Sofus Frederiksen har gennem et mangeårigt pionerarbejde overgået fra fårehold til kvæghold, der indebærer at han i dag har en kvægbestand på over 200 dyr. Derudover søger han hele tiden at øge selvforsyningen af foder til kvægene gennem udbygning og kultivering af marker.

Pris til mineselskab

Iværksætterprisen inden for Råstoffer blev givet til Tanbreez:

- Igennem​ 20 år har Greg Barnes, som er en af de mest internationalt anerkendte geologer i verden, arbejdet målrettet på efterforskning for at kunne udvinde sjældne jordarter i Kujalleq. Projektet er banebrydende, da udvinding af sjældne jordarter vil skabe beskæftigelse og erhvervsudvikling inden for følgevirksomheder heraf.

Iværksætterprisen inden for virksomheder blev givet til Inua Care, Qaqortoq:

- ​Igennem en årrække har Inua Care udviklet sig fra en lokal til eksporterende virksomhed der producerer, markedsfører og sælger plejeprodukter. Produkterne er baseret på unikke, eksklusive urter og planter fra den grønlandske natur.

Årets ildsjæl blev givet til Peter Erik Thomsen, Qaqortoq:

- ​Peter Erik Thomsen har gennem sit virke som foregangsmand inden for foreningsliv, især inden for idræt. Han har aktivt engageret sig med oprigtig interesse for sine medmennesker for at skabe og udvikle et godt liv for børn og unge.