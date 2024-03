Borgere spørger: Hvorfor er der store prisforskelle på Atlantruten?

Dorthea Reimer-Johansen Torsdag, 07. marts 2024 - 15:00

Det bliver billigere for borgere i Sisimiut og Nuuk at rejse til København, når den nye atlantlufthavn i Nuuk åbner den 28. november i år.

Borgere i Sisimiut er glade for, at de skal betale 820 kroner mindre for en rejse til København fra deres by. Til gengæld forhøjes billetprisen, hvis man rejser fra byer som Ilulissat, Aasiaat og Kangerlussuaq. Borgere i Sisimiut, som Sermitsiaq.AG har mødt sætter spørgsmålstegn ved de forskellige udsving af billetpriserne. Èn af dem er en 15-årig pige, der undrer sig:

- Jeg sætter et spørgsmålstegn over, hvorfor det bliver billigere for større byer, mens det bliver dyrere for mindre byer, siger 15-årige Malu Olsen Berthelsen til Sermitsiaq.AG.

Hun glæder sig over, at det bliver billigere at rejse fra Sisimiut til København, men er uforstående over hvorfor, passagerer der rejser fra andre byer skal hoste op med flere penge for at rejse over Atlanterhavet.

Alle skal have lige muligheder

Borgere i Ilulissat kommer til at betale 2.080 kroner mere når de skal flyve til København, mens borgere i Nuuk kommer til at betale 3.800 kroner mindre. Det er alt for stor ulighed, mener Sisimiut borger, Gerth Hans Berthelsen:

- Jeg synes, at det er i orden, når de sænker prisen lidt. Men jeg synes også, at andre i kysten også burde have den mulighed. Alle skal jo have lige muligheder. Der er for stor en ulighed blandt befolkningen her i landet allerede, Gerth Hans Berthelsen fra Sisimiut.

Sermitsiaq.AG i Sisimiut har også spurgt Dorthe, der er på vej ind til Pisiffik ved middagstid. Hun kigger nøje på de billetpriser, der bliver vist.

- Jeg kan se, at der er store prisforskelle. Det er meget betydeligt. Jeg undrer mig over det. Jeg synes, at de priser skulle være lige, siger Dorthe Reimer Kristiansen fra Sisimiut til Sermitsiaq.AG.