Hvorfor skal Danmark have halvdelen?

redaktionen Onsdag, 24. februar 2021 - 12:59

Så er der valgspæk på menuen. Men hvilke budskaber vil politikerne stege på panden til befolkningen frem mod skæbnedagen 6. april?

Og – nok så vigtigt – kan vi fæstne lid til deres løfter? At være kandidat er som bekendt som at være fuld eller forelsket. Hjertet og hjernen slår ikke altid i samme takt.

Et godt sted at begynde på at indkredse de næste fem ugers temaer var Inatsisartut i Nuuk i sidste uge. Under valgudskrivnings-debatten tonede partiernes mærkesager frem gennem tågen, og et af de helt store bliver – er alle enige om – råstofferne.

Profitten skal deles

Men sandsynligvis kommer den debat ikke kun til at dreje sig om ja eller nej til uran, men også om dét, som de fleste debatter i sidste ende altid handler om: Penge.

Eller som en berømt amerikansk spindoktor engang sagde til Bill Clinton, da han var i tvivl om, hvordan han skulle vinde valget.

– It´s the economy, stupid!

Partii Naleraq har ved flere lejligheder udvist en seismografisk evne til at aflæse, hvad der foregår i folkedybet. Og det er tydeligt, at de denne gang har tænkt sig at forfølge et emne, hvor de både kan markere deres uvilje over for det aktuelle Kvanefjelds-projekt og samtidig lange ud efter den danske stat.

Vi overlader ordet til Jens Nappaattooq, som i Inatsisartut-salen rejste emnet over for Kim Kielsen, Erik Jensen og Aleqa Hammond, og ikke rigtigt fik noget klart svar fra nogen af dem:

– Vi skal have gang i økonomien, og mange vil gerne tjene penge på minedrift. Men halvdelen af indtægterne går til Danmark, og den ordning skal ændres, sagde han med henvisning til selvstyreloven fra 2009.

