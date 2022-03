Hvordan sikres et fredeligt Arktis?

Redaktion Onsdag, 09. marts 2022 - 17:01

Er det mon muligt at bevare troen på og håbet om Arktisk som et militært lavspændingsområde i verden?

Det spørgsmål kan debatteres i næste uge, hvor interesserede borgere er inviteret til et folkemøde i Katuaq med overskriften ”Folkemøde om Sikkerhed i Arktis nu og i fremtiden.” Bag invitationen står det nyoprettede Nasiffik – Center for Udenrigs-og Sikkerhedspolitik ved Ilisimatusarfik og CAS (Center for Arktiske Studier ved Forsvarsakademiet).

Det skriver avisen AG.

Baggrunden for borgermødet er at give offentligheden mulighed for at komme med input til beslutningstagerne, der er i gang med at forberede det kommende forsvarsforlig.

- Hvis man er interesseret i at lære noget eller har input, man gerne vil af med, er folkemødet muligheden for at gøre det, svarer Jeppe Strandsbjerg på spørgsmålet om hvorfor man skal komme til folkemødet.

Han er lektor ved Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik på Ilisimatusarfik samt på Center for Arktiske Sikkerhedsstudier, og er en del af panelet under folkemødet. De øvrige paneldeltagere er ph.d-studerende Sara Olsvig samt Camilla Sørensen, Peter Viggo Jakobsen og Jørgen Staun, alle tre fra Forsvarsakademiet. Og alle tre flittige ekspertkommentatorer i de danske medier, siden Ruslands invasion af Ukraine.

