Hvilke love gælder i rummet?

Videnskab.dk Lørdag, 23. marts 2019 - 08:42

Forestil dig dette fremtidsscenarie: En gruppe astronauter er blevet sendt til Mars, der opstår tumult, og en astronaut pander en kollega ned.

Hvilken straffelov vil træde i kraft i sådan en situation mere end 55 millioner kilometer fra Jorden? Ingen stater har suverænitet over Mars, så ingen af deres lovgivninger gælder automatisk.

Det betyder dog ikke, at Mars er lovløs.

- Den lovgivning, som bestemmer, at ingen nationer har suverænitet over det ydre rum, indeholder også et regelsæt og en række principper for, hvordan privatpersoner og kommercielle virksomheder skal opføre sig i rummet, siger Thea Flem Dethlefsen, som har en kandidat i luft- og rumfartslovgivning fra Leiden Universitet i Holland og arbejder i rumorganisationen ESA.

Hun fortsætter:

- Vi har en lovgivning, der ikke kun gælder på Mars, men overalt i rummet. Den består af fem forskellige FN-traktater, der indeholder en del brede principper for, hvordan vi skal opføre os i rummet.

Den helt overordnede regel er, at rummet kun må bruges til fredelige formål. Alle må bruge og udforske rummet til videnskabelige formål, så længe vi overholder reglerne i rumtraktaterne og i international lovgivning generelt.

Blandt andet ved at lade være med at bruge masseødelæggelsesvåben og undgå at tage bakterier med ud i rummet, der kan påvirke potentielt liv.

Og lad os så komme tilbage til tumulten på Mars. Der kan opstilles tre mulige scenarier for astronauten, der overfaldt sin kollega.

Der straffes på baggrund af rumfartøjets ophavsland. Er astronauten eller rumraketten registreret i Californien, straffes der efter californisk lov.

Et andet muligt scenarie er, at astronauten bliver straffet på baggrund af et helt nyt regelsæt, der gælder på Mars - en tanke, der er i tråd med ideen om at opbygge en koloni på planeten.

Thea Flem Dethlefsen ser dog nogle udfordringer ved den idé.

- Så er spørgsmålet, hvordan vi skal udarbejde lovgivningen. Skal vi sikre, at alle lande har en stemme i, hvordan reglerne på Mars bliver udformet? Det kunne måske gøres ved, at landene blev enige om en traktat i FN-regi, forudsat at landene faktisk vil kunne blive enige, siger hun.

Det tredje og sidste bud er ifølge forskeren også det mest sandsynlige. Astronauten vil blive straffet på baggrund af international lovgivning. Artikel 3 i Ydre Rum-traktaten siger nemlig, at folkeretten kan anvendes på fremmede planeter.

Men hvordan vil astronauten helt konkret blive straffet og retsforfulgt for sin vold under international lovgivning?

- Hvis det er en amerikansk soldat, der er voldelig mod en russer, så bliver USA holdt ansvarlig. Jeg går ud fra, at USA som konsekvens skal betale en erstatning for forbrydelsen. Samtidig ville den pågældende astronaut nok blive stillet til ansvar i USA, hvilket kan betyde fængsel, mener Nathan Clark, der forsker i rumlovgivning ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet.

Men vi kan ikke afgøre med sikkerhed, hvad den voldelige astronauts skæbne bliver. Det afhænger af, hvilken lovgivning landene i sidste ende aftaler.