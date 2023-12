Hvidvask bliver sværere for kriminelle

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 30. november 2023 - 09:36

- Ved at udfase 1.000-kronesedlen vil store kontante pengetransaktioner alt andet lige blive vanskeligere at gennemføre for de kriminelle, ligesom det også vil blive vanskeligere for dem at opbevare og transportere kontanter. Det øger opdagelsesrisikoen og medfører, at de kriminelle skal løbe en større risiko end hidtil,” siger politidirektør Lasse Boje fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Det er imidlertid forventningen, at udfasningen af 1000-kronesedlerne ikke alene kan forhindre hvidvask, fordi kriminelle i stedet kan anvende 500-kronesedler, højværdivarer, guld, andre valutaer eller kryptovaluta som alternativer, meddeler NSK i en pressemeddelelse.

- Udfasningen af 1.000 kronesedlen giver anledning til, at politiet vil være særligt opmærksomt på udviklingen inden for økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask og svindel.

Advarsel til borgerne

- I den forbindelse vil vi i NSK gerne advare borgere om, at man ikke lader sig udnytte til hvidvask. Kriminelle, der ligger inde med mange kontanter, vil lede efter andre til at indsætte pengene for sig på en konto og bagefter overføre dem mod betaling. Men hvis man indsætter eller veksler penge på vegne af kriminelle, fungerer man som muldyr og risikerer at blive dømt for hvidvask, lyder det advarende fra NSK.

- Vær opmærksom og tak nej, hvis andre beder dig om at hjælpe dem af med deres 1.000-kronesedler - uanset hvilken historie du bliver mødt med: at den fremmedes betalingskort ikke virker og derfor er forhindret i at indsætte pengene i en automat, eller at vedkommende skal ud og rejse og ikke kan nå at indsætte pengene selv, lyder rådet fra Lasse Boje.