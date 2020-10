Hvidhvaler skal tage presset af narhvaler

Thomas Munk Veirum Mandag, 05. oktober 2020 - 09:41

Næste års kvoter på hvid- og narhvaler er sendt i høring, og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug foreslår at lempe reglerne for at gøre fangst af hvidhvaler mere attraktiv.

Gennem flere år er kvoten på hvidhvaler i Vestgrønland nemlig ikke blevet fanget, hvorimod at kvoterne på narhvaler har været under voldsomt pres fra både borgere og politikere, der vil have tilladelse til at fange flere.

LÆS OGSÅ: Høring: Narhvalkvoter i øst barberes

Selve kvoten på hvidhvalerne skal forblive den samme næste år, men til gengæld foreslår departementet, at fangstperioden deles op i to i områderne fra Upernavik til Nanortalik.

Den første periode går fra 1. januar til 30. juli, den anden periode varer resten af året.

I anden periode fritstilles de resterende kvoter.

Kvoter fritstilles i anden halvår

Departementet oplyser til Sermitsiaq.AG, at hensigten er, at der med denne metode kan fanges flere hvidhvaler på de lokationer, hvor der rent faktisk er hvidhvaler.

Ifølge departementet vandrer hvidhvalerne, og derfor er en kvote, der er låst på et bestemt område i nogle tilfælde svær at fange, hvis der slet ingen eller meget få hvidhvaler er.

Ved at fritstille kvoten i anden halvdel af året håber departementet, at der vil blive fanget flere hvidhvaler, de steder hvor kvoten ellers ville være opbrugt, men hvor der måske er mange hvaler.

I Østgrønland er fangst af hvidhvaler ikke tilladt, da hvidhvaler kun forekommer sjældent i området.