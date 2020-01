Hvert tredje barn har oplevet mobning

redaktionen Onsdag, 15. januar 2020 - 17:52

Stadig flere børn lider af angst og depressioner.

Det fremgår af et nyt folkesundhedsprogram »Inuuneritta – rammen om det gode børneliv«, som Naalakkersuisut netop har offentliggjort, skriver AG.

- Omkring en tredjedel har fysiske eller psykiske problemer der påvirker deres livskvalitet. De hyppigst forekommende symptomer er hovedpine, at være ked af det og at opleve søvnproblemer. Knap hver tredje skoleelev har tre eller flere symptomer på mistrivsel, og andelen stiger med alderen, fremgår det af tallene i folkesundhedsprogrammet.

Der er flere piger end drenge, som har det dårligt. Bemærkelsesværdigt er det dog, at der også er tendenser, som peger i en anden retning. Størsteparten af børnene er således – på trods af udfordringerne i hverdagen – generelt er glade for at gå i skole.

78 procent af eleverne tilkendegiver, at de 'virkelig godt' eller 'godt' kan lide at gå i skole. Kun 11 procent af eleverne føler, at de ikke nyder opbakning og får støtte fra deres klassekammerater i det daglige.

