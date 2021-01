Over hver tredje indsatte er dømt for sex-overgreb

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 31. januar 2021 - 14:05

Hver tredje, der er dømt og sidder og afsoner sin straf for at have begået et seksuelt overgreb, er dømt for et forhold, der er gået ud over et barn under 15 år. Det fremgår af en manuel optælling, som Kriminalforsorgen har lavet den 29. september sidste år.

Det er Naalakkersuisoq for Justitsområdet Martha Abelsen, der via et paragraf 37 svar til Demokraterne, leverer et hav af faktuelle oplysninger om indsatte, ventetider og øvrige forhold vedrørende problemet med seksuelle overgreb.

Opgørelse 29.9.2020: Ud af 114 indsatte var 24 tilbageholdte. Dermed var der 90 dømte personer i de grønlandske anstalter. 32 var dømt for seksuelle overgreb, hvoraf 11 er dømt for seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Kilde: Kriminalforsorgen

Opgørelsen er også foretaget for indsatte, der sidder i en institution i Danmark. Her sidder 23 personer, der er idømt forvaring/anbringelse på ubestemt tid og heraf har 10 indsatte aktuelle domme for overgreb mod børn under 18 år, hvilket svarer til cirka 43 procent af alle anbragte grønlændere i Kriminalforsorgens danske institutioner.

Tilbage i september var der 64 personer, som havde modtaget en dom, der gik frit omkring og ventede på at afsone. Af disse var 25 dømt for et seksuelt overgreb, kunne KNR oplyse.

Venteliste nedbragt

To måneder senere havde Kriminalforsorgen fået nedbragt ventelisten, idet man havde 42 domfældte på venteliste den 19. november, hvor nogle ville blive indkaldt til afsoning i november 2020 og januar i år.

Der er imidlertid ni personer, ”der vedrører overgreb over for et barn, herunder vold, blufærdighedskrænkelse og voldtægt”, der står på ventelisten, fremgår det af svaret til Demokraterne.

Justitsministeriet oplyser, ”at Kriminalforsorgen i Grønland ved indkaldelse til afsoning prioriterer domfældte dels ud fra tidspunktet for dommens afsigelse, således at de ældste sager prioriteres højt, og dels ud fra forbrydelsens art”.

- Ved vurderingen af forbrydelsens art vil domfældte, der har begået en forbrydelse mod børn under 15 år og sager om seksuelle overgreb blive prioriteret højt, oplyser Justitsministeriet.

Tilbage i starten af oktober 2020 verserede der 2.656 sager ved de grønlandske domstole. Ud af 1.121 kriminalsager var de 45 med baggrund i seksuelle overgreb på børn og unge under 18 år.

213 videoafhøringer

Politiet har også været involveret i den 11 sider lange besvarelse og lavede en opgørelse i slutningen af september. På dette tidspunkt havde man 1.658 verserende kriminalsager, heraf 717 vold- og sædelighedssager.

-I perioden fra 1. januar til 25. september 2020 blev der gennemført 213 videoafhøringer af børn og unge under 18 år i sager omhandlende både vold og seksuelle overgreb, oplyser politimester Bjørn Tegner Bay.