Hver tredje hundeslædefører er kvinde i verdens hårdeste løb

SØREN RASMUSSEN Fredag, 08. marts 2019 - 17:45

Endnu er intet afgjort i Iditarod-løbet, som er verdens suverænt længste og hårdeste hundeslædeløb. Måske kan en kvindelig fører nå at vinde løbet i år, men foreløbig ligger franskmanden Nicolas Petit i spidsen med nordmanden Joar Leifseth Ulsom få kilometer bagved.

Jessie Royer holder indtil videre tredjepladsen og er forrest blandt de 17 kvindelige teams, der deltager i årets løb. Også Aliy Zirkle har placeret sig skarpt; hun nåede torsdag som den første frem til byen Iditarod, der ligger omtrent halvvejs på ruten og har givet navn til løbet.

Kvindelige veteraner

Det er 28 år siden en kvinde sidst vandt Iditarod-løbet, men Aliy Zirkle og Jessie Royer satser begge på, at det skal lykkes i år, fortæller de til den lokale tv-station KKTU. De er veteraner i løbet og har begge seks gange præsteret at være blandt de første ti hundeslæder over målstregen i byen Nome.

Det internationale mode- og livsstilsmagasin Vogue portrætterer i sin seneste udgave fem af de kvindelige deltagere i årets Iditarod-løb. Ledsaget af forrygende fotos:

https://www.vogue.com/projects/13549158/iditarod-race-alaska-women-mushers/

Skrappe adgangskrav

Temperaturerne på løbets første dage har været højere end sædvanligt. Hundeslædeførerne beretter om meget dyb, løs sne, og det har nedsat hastigheden. Samtidig gennemføres Iditarod i år med en nye regel om, at et spand højst må være på 14 hunde mod tidligere 16.

Den godt 1.500 kilometer lange rute går fra Anchorage til Nome ved Beringstrædet. På ulige år – og altså i år – køres den sydlige rute, der er markeret med grønt på kortet. De første førere har passeret Shageluk. Public Domain

Adgangskravene til Iditarod er skrappe: Førerne skal indsende dokumentation for, at de forinden har kørt mindst to løb på 300 miles (483 km) og et løb på 150 miles (241 km). Før og under løbet udtages både slædehunde og førere til dopingtests.

Ingen hundeslædefører fra Grønland har hidtil deltaget i Iditarod.

Perlerække af sejre

Hundeslædeløbet har været afviklet hvert år siden 1973 og fik især international opmærksom efter kvindelige førere vandt fem år i rap. I 1985 kom Libby Riddles først over målstregen, og i 1986, 1987, 1988 og igen i 1990 vandt Susan Butcher verdens hårdeste slædeløb. Hun gennemførte Iditarod 16 gange.

Årets løb startede officielt med en ceremoni i Anchorage i lørdags, men først søndag trak hundene for alvor afsted på alle cylindre. Formentlig når slædeholdene målstregen i Nome i løbet af den kommende uge.