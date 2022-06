Hver tredje grønlænder har risiko for blodpropper

Kassaaluk Kristensen Mandag, 13. juni 2022 - 08:48

Befolkningsundersøgelser i Grønland viser, at op mod en tredjedel af befolkningen har arveligt forhøjet kolesterol og forhøjet langtidsrisiko for åreforkalkning og blodpropper i hjerte og hjerne.

Det skriver Steno Diabetes Center i Grønland, der har stået for undersøgelsen.

Mere end 4.000 voksne grønlændere har deltaget til undersøgelsen der danner grundlag for resultaterne.

Andelen med forhøjet kolesterol og risiko for blodpropper overrasker overlæge og professor Marit Eika Jørgensen:

- Vi har godt vidst, at mange i Grønland har høje niveauer af LDL-kolesterol, men omfanget kommer alligevel bag på os, siger professor og overlæge ved Steno Diabetes Center, Marit Eika Jørgensen.

- Konsekvensen af studiets fund er, at vi i fremtiden – i endnu højere grad end nu – vil undersøge for forhøjet kolesterol, og når vi finder personer med meget højt LDL-kolesterol, vil vi systematisk tilbyde at også familiemedlemmer undersøges, siger hun.

Behandling nødvendig

Undersøgelsen tager udgangspunkt i arveligt forhøjet kolesterol – også kendt som familiær hyperkolesterolæmi. Arveligt forhøjet kolesterol skyldes ændringer i det arveanlæg, der styrer optagelsen af kolesterol i leveren, det såkaldte LDL-kolesterol, og det medfører betydeligt forhøjet LDL-kolesterol i blodet lige fra fødslen.

LDL-kolesterol kaldes ofte det dårlige og farlige kolesterol. Arveligt forhøjet LDL-kolesterol giver forhøjet risiko for blodpropper, hvis ikke tilstanden behandles.

Den ændring i arveanlægget, som er fundet i befolkningsundersøgelserne, findes kun i Inuitbefolkninger, oplyser Steno Diabetes Center i en pressemeddelelse.

- Vi skal i højere grad end nu være opmærksom på, at undersøgelse og behandling kan være nødvendig helt ned i 20-års alderen, siger Marit Eika Jørgensen.

Medicin og kost

Når op mod 33 procent af voksne grønlændere har arveligt forhøjet kolesterol og forhøjet risiko for blodpropper, er det langt hyppigere end i vestlige befolkninger. I vestlige lande findes andre former for familiær hyperkolesterolæmi hos mindre end en procent af befolkningen.

Forhøjet LDL-kolesterol behandles med kost og medicin, og dermed kan hjertekarsygdom forebygges, oplyser Steno Diabetes Center.

Anbefalingen er at spise frugt og grønt, fede fisk og fuldkornsprodukter. Mad med højt sukkerindhold og mættet fedt bør undgås.