Over hver fjerde har latent tuberkulose: - Vi har en gunstig situation

Anders Rytoft Søndag, 18. juni 2023 - 11:48

Her i landet forbliver tuberkulose på et stabilt højt niveau, viser et notat fra Landslægeembedet, som for nylig er blevet offentliggjort.

Landslægeembedet og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) deler målet om at udrydde tuberkulose. Derfor anses det nuværende niveau af sygdommen ikke for passende. Der var i 2022 i alt 58 nye tilfælde af tuberkulose, hvoraf seks af tilfældene tidligere havde haft tuberkulose.

Over hver fjerde i befolkningen har sygdommen latent, oplyser landslægen:

- Det vil sige, at de er smittet, men ikke syge af det, siger han og tilføjer, at forekomsten med tuberkulose i Grønland har været på et stabilt og relativt højt niveau i flere årtier.

Systemet er udfordret

Adspurgt, om der er behov for en mere massiv indsats, hvis vi skal få bugt med sygdommen, svarer Henrik L. Hansen:

- Det er ikke noget, man bare gør en gang for alle. En stor del af befolkningen er allerede smittet. Når der først er tuberkulose i et samfund, vil det blive der meget længe.

Han mener dog, at man langsomt kan sænke forekomsten ved at have en meget aktiv indsats med smitteopsporing og sikre, at smittede kommer i behandling hurtigt.

- Det system er klart udfordret, fordi der åbenlyst bliver ved med at være det her høje niveau målt på en global skala, mener han.

Vedvarende risiko

Som noget positivt nævner landslægen, at vi her i landet har den store fordel, at vi ikke har de former for tuberkulose, som er meget vanskelige at behandle med medicin.

- Vi er stadigvæk i den meget heldige situation, at tuberkulose kan behandles effektivt.Vi har på den måde en gunstig situation, men der er hele tiden en risiko for, at tuberkulose kan opbygge resistens mod medicin, som man har set det andre steder.

Har du et godt råd til befolkningen?

- Hvis folk har symptomer på tuberkulose, typisk i form af vægttab, dårlig appetit eller eventuelt feber og nattesved, så handler det om at blive undersøgt hurtigst muligt. Det er den eneste måde, man kan stoppe smittespredning i samfundet på - ellers kan de smittede nå at smitte rigtig mange, siger Henrik L. Hansen.