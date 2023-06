Hver fjerde giver op: Stort frafald på efterskolerne

Redaktionen Torsdag, 22. juni 2023 - 13:32

Eksperter på børn og unges udvikling inden for trivsel og læring råbte allerede vagt i gevær under Corona-nedlukningen. Og selv om det kun er et par år siden, hvor vi holdt social afstand, mødtes på teams og andre platforme, og lyttede til pressemøder om forsamlingsforbud og vaccineudrulninger, så kan nogle af konsekvenserne ses på tallene fra efterskolerne.

Det skriver avisen AG.

For rigtig mange børn i store dele af verdenen betød det, at skolerne lukkede og i stedet for leg i det store frikvarter, tavleundervisning og socialomgang i klasserummet, så stod den på nødundervisning i form af hjemmeundervisning via skærm.

Det har haft store sociale konsekvenser for børn og unge.

Det er gået udover trivsel og læring, og især de sociale kompetencer eller mangel på samme kan være en af årsagerne til, at rigtig mange efterskoleelever i Danmark opgiver deres ophold på en efterskole før tid.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: