Hvem bliver den store stemmesluger?

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 06. april 2021 - 14:50

Tidligere har et stort personligt stemmetal rykket på mandatfordelingen i Inatsisartut.

Sidst, der var valg, formåede Niels Thomsen således med 2.773 personlige stemmer at sikre Demokraterne et kanonvalg. Men Niels Thomsen er ude af politik, og den nye formand Jens-Frederik Nielsen har næppe samme vælgertække.

Hvem der i år vil rykke mandatfordelingen med et stort personligt stemmetal imødeses med spænding, og særligt et parti tiltrækker sig opmærksomhed: Siumut.

Larmende personopgør

Vil det være Erik Jensen, den siddende formand for partiet, eller den forhenværende partiformand og formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen, der har Siumut-vælgernes gunst. De fik henholdsvis 424 og 2.163 personlige stemmer tilbage i 2018.

Resultatet kan gå hen og blive en gyser og udstille Siumut som et parti, der er splittet, hvis Kim Kielsen – uden tv-tid i valgkampens debatrunder – formår at overhale Erik Jensen.

Holder meningsmålingerne, at IA bliver det største parti, og Siumut taber magten, så forudser det danske dagbladsmedie Politiken i en analyse, at der er ”udsigt til en larmende fortsættelse af personopgøret mellem Kim Kielsen og Erik Jensen”.

IA's joker

IA har siden valget i 2018 fået ny formand, efter at Sara Olsvig med 3.360 personlige stemmer fik flest stemmer af alle opstillede. Men hun er også fortid i politik og har overgivet formandsstolen til den 34-årige Múte B. Egede.

Den unge IA-formand formåede således kun at opnå 233 stemmer i 2018-valget og endte dermed uden for Top 10-listen over personer med flest personlige stemmer og blev også overhalet af næstformanden Aqqaluaq B. Egede, der fik 873 personlige stemmer.

En IA-joker er den tidligere stemmesluger til kommunalvalget i hovedstadskommunen Asii Chemnitz Narup. Hun stiller nu op til Inatsisartut, og da der var kommunalvalg tilbage i 2017 formåede hun at blive den absolutte topscorer i personligt stemmetal med 2.259 stemmer. Om hendes vælgertække rækker til et landstingsvalg er et af de ubesvarede spørgsmål, der er spænding om.

Top 10-listen

Ser vi på Top 10-listen over sidste valgs store stemmeslugere er tre politiske personligheder stoppet.

Inatsisartut-valget 2018 – personlige stemmer (OI = opstiller ikke)

Sara Olsvig, IA: 3.360 (OI) Niels Thomsen, D: 2.773 (OI) Hans Enoksen, N: 2.531 Kim Kielsen, S: 2.163 Nivi Olsen, D: 874 Aqqaluaq B. Egede, IA: 873 Vittus Qujaukitsoq, NQ: 698 Randi V. Evaldsen, D: 579 (OI) Tillie Martinussen, Sam.: 480 Siverth K. Heilmann, A: 436

OBS: Ved en fejl optrådte sidstnævnte som værende ikke opstillet, hvilket var en fejl. Redaktionen beklager.