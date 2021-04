Hvem vil Pele først trykke hånd med?

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 19. april 2021 - 11:50

Naleraq-politikeren Pele Broberg er ikke i tvivl om, hvem han allerhelst vil møde i sin egenskab af naalakkersuisoq for udenrigsanliggender.

På spørgsmålet om hvem han foretrækker at give hånd blandt fire statsledere, der alle har sine øjne rettet mod Arktis, russiske Vladimir Putin, kinesiske Xi Jinping, amerikanske Joe Biden eller Mette Frederiksen, så er svaret klar:

Behov for afklaring med USA

Joe Biden, den amerikanske præsident.

- Mange lande forstår ikke forholdet mellem Grønland og Danmark i dag. Hvilket resulterer i misforståelser, der nemt kunne undgås. Som eksempel om landet er til salg. Vi har behov for afklaring med USA der vedrører handel og især forsvarsmuligheder, når/hvis vi en dag ikke længere hører under forsvarsaftalen mellem USA og Danmark, siger Pele Broberg til Sermitsiaq.AG.

Pele Broberg er samtidig udnævnt til naalakkersuisoq for handel, og han understreger, at ”handel er udenrigspolitik og hører sammen med sikkerhed og stabilitet”.

Vi er ikke Danmark

- Samtidig er det vigtigt at få klargjort for andre lande, at vi ikke er Danmark. At vi ikke er i EU. At vi ønsker at øge vores samhandel med andre lande, og at vi kan indgå aftaler uden Danmark for forhold, der udelukkende vedrører Arktis, fastslår Pele Broberg.

Om erhvervspolitikken siger Pele Broberg, at den mest påtrængende opgave er at få gennemført Inatsisartus krav om at få reelt ejerskab registreret.

- Først når vi har data og registreringerne, kan vi begynde at målrette vores erhvervspolitik.

Dagbladet Politiken har i mandagens avis sat fokus på netop Pele Broberg og skriver, at ”Grønlands nye udenrigsminister kan give Danmark nervøse trækninger”.

Ridser i forholdet til Danmark

- Det kommer ikke til at blive sagt højt, men med den pilotuddannede Pele Broberg i førersædet for Grønlands udenrigs- og sikkerhedspolitik har både statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen fået noget nyt at tænke over, skriver Politikens journalist Jacob Svendsen, der var i Nuuk for at dække landstingsvalget.

Politiken mener, at Pele Brobergs stærke personlige holdninger og hans vilje til at kalde en spade for en spade kan fremkalde ridser i det dansk-grønlandske forhold.

Nervøse trækninger

- Udnævnelsen kan godt give nervøse trækninger i Udenrigsministeriet. Han er hårdtslående og i udgangspunktet knap så kompromissøgende som hans forgængere. Det kan godt være, at der med tiden kan opbygges en form for tillid og samarbejde, der gør det muligt at holde samarbejdet inden for de kendte rammer. Men som udgangspunkt er Pele Broberg meget mere artikuleret omkring at hævde Grønlands autonomi inden for udenrigs- og sikkerhedspolitik end forgængerne, udtaler Nauja Bianco, der har en baggrund i Udenrigsministeriet, til Politiken. Nauja Bianco er i dag direktør for Nordatlantisk Hus i Odense.