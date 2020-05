Hvem er mest bange for coronavirus?

Redaktionen Lørdag, 30. maj 2020 - 09:46

I flere måneder har Covid-19-epidemien opskræmt verdens befolkninger. Men i hvor høj grad har frygten også slået rod i Grønland?

Og hvordan bedømmer befolkningen den indsats, som Naalakkersuisut og landslægen hidtil har præsteret?

Det skriver avisen AG.

Det har HS Analyse undersøgt ved at spørge et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning; i alt 706 personer fra hele landet.

Overordnet kan det noteres, at der er en vis ængstelighed ude blandt folk. Men en stor del af bor erne reagerer dog afdæmpet. 12 procent af de adspurgte svarer, at de er »meget bange« for personlig at blive ramt af coronoa og 27 procent er »lidt bange«.

Modsat er 36 procent »ikke særligt bange« og 25 procent »slet ikke bange«. Ængstelse er mere udbredt blandt kvinder end mænd: 16 procent af kvinderne er »meget bange« for at blive ramt af corona, mens det kun gælder for 8 procent af mændene.

34 procent af mændene er »slet ikke bange«, mens 17 procent af kvinderne kommer ind under den kategori.

Ikke overraskende er der en tydelig tendens til, at bekymringen vokser med alderen. Hver tredje borger over 70 år er meget bange. Kun 7 procent af de 18-25-årige er tilsvarende meget bange.

