Hvem skal lede Demokraatit?

Merete Lindstrøm Mandag, 08. juni 2020 - 15:06

Klokken 19 begynder Demokraatits ordinære landsmøde på en mindre ordinær måde. Det afholdes online på grund af den nuværende coronasituation, så afdelingerne rundt i landet kan deltage virtuelt i mødet.

På dagsordenen er der blandt andet valg til formandsposten, organisatorisk næstformand og politisk næstformand. Men partisoldaterne holder kortene tæt til kroppen. Der er endnu ingen udmeldinger om, hvem der skal tage ansvar for, at partiet ikke får en ordentlig vælgerlussing ved næste valg og for, at den nylige indtræden i Naalakkersuisut forvaltes, så mest muligt af partiets politik bliver gennemført.

Har mistet store profiler

To af de helt store stemmeslugere og profiler for partiet, Randi Vestergaard Evaldsen og Niels Thomsen har forladt den politiske scene siden sidste valg. Med den nylige indtræden i Naalakkersuisut kunne man argumentere for, at partiet har brug for en stærk profil som formand.

For et parti der ofte slår sig op på åbenhed, har det været noget begrænset med åbenhed om kandidaterne til formandsposten. Men navnet der går igen på vandrørene, er den nye Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Frederik Nielsen. Han har dog ingen kommentar til, hvorvidt han stiller op eller ej, da Sermitsiaq.AG fanger ham mandag.

Ingen kommentarer

Justus Hansen, har ligeledes ingen kommentarer, men Steen Lynge vil gerne kommentere så vidt, at han ikke selv stiller op. Han vil dog heller ikke kommentere på, hvem han gerne ser som formand for partiet.

Den fungerende forman Nivi Olsen, har ifølge KNR fortsat ikke taget stilling til, hvorvidt hun stiller op, og inden andre har meldt deres kandidatur.

Det har ikke været muligt at få et svar fra Naalakkersuuisoq for Sundhed, Anna Wangenheim.