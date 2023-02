Hvalfangst: En god isvinter til Sassat

Jensine Berthelsen Tirsdag, 14. februar 2023 - 12:48

Fangerne i det nordligste Grønland har i de seneste dage haft travlt med at fange narhvaler der er fanget i isen og som ikke har mulighed for at komme ud til det åbne hav igen.

Hans Niels Karlsen (Paalunnguaq) har sammen med mange andre fangere gode fangt i disse dage. Privat

Fanger Hans Niels Karlsen fra Innaarsuit var ellers taget ud på fiskeri med liner, men da hans fanger-kolleger meddelte "Sassat" kunne det ikke gå hurtigt nok med at pakke fiskeudstyret igen. Han drog afsted fra sin fiskeplads til sassiarfiit (der hvor narhvalerne er fanget i isen). En tur på omkring syv kilometer med hundeslæden.

Der mødte han de mange andre fangere henholdsvis fra Innaarsuit og Naajaat (omkring 20 slædespande) og de fangede omkring 20-25 indespærrede narhvaler.

Karl-Peters første sassat

45-årige Karl-Peter Eliassen fra et andet område, nemlig Tasiusaq fik sit livs oplevelse som fanger. For siden han blev fanger, har han aldrig oplevet sassat før. I hans fangstområde er det nemlig sjældent, der er sassat.

Karl-Peter Eliassen fra Tasiusaq fik sit livs oplevelse i går da han for første gang deltog i sassat. Privat

- Det er en dejlig, men meget kold oplevelse. Der er lige nu omkring minus 32-33 grader, og det gælder om at tage et fangstdyr op ad gangen, ellers vil hvalerne meget hurtigt fryse til og blive svære at partere, fortæller fanger Karl-Peter Eliassen.

Amalie Jessen: Alt går efter bogen

Afdelingschef i departementet for fangst, Amalie Jessen fortæller, at fangerne i Nordgrønland lige nu har gang i sassat:

- Der er helt klare regler for, hvordan og hvornår fangerne får tilladelse til at fange de indespærrede narhvaler. Det skal dokumenteres, at hvalerne vitterligt er indespærrede og at de ikke kan komme ud igen på åbent vand. Først efter departementet har givet grønt lys, kan de gå i gang med fangsten, fortæller Amalie Jessen.

Fangerne får efter tilladelsen er givet, lov til at skyde alle indespærrede narhvaler, men til gengæld er de også forpligtiget til at tage alt spiseligt fra dyrene og ikke kun hvalens mattak (hud) som er en meget eftertragtet spise her i landet og i andre inuit-samfund.