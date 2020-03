Hval-aktivister spolerer færøsk festival

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Søndag, 01. marts 2020 - 09:18

G-festivalen på Færøerne er blevet populær både på Færøerne og udenfor Færøerne. Arrangørerne kunne for ikke så lang tid siden præsentere et verdensnavn på plakaten 18. juli.



Ingen mindre end Robert Plant med gruppen Saving Grace, skulle optræde. Anmeldere var straks ude og sige, at det var en af de bedste indenfor rockgenren igennem tiderne, som nu skulle komme til Færøerne. Robert Plant blev verdenskendt med Led Zeppelin - forsanger og sangskriver.



Men nu har Robert Plant med gruppe valgt at aflyse efter pres fra miljøorganisationen Blue Planet Society.



- Vi er kede af det og utilfredse med denne afgørelse. Vi har glædet os utroligt meget og har været glade for den store interesse, som har været og som har ført til en sand Robert Plant feber på Færøerne, siger Sigvør Laksá, direktør for G! Festivalen.

Store konsekvenser for festivalen

Sigvør Laksá siger, at aflysningen er stort tilbageskridt for festivalen. Arrangørerne bliver tvunget til at tænke på, om de skal ændre konceptet og rammerne omkring festivalen i fremtiden.



G! Festivalen fik ikke muligheder for forklare sig. I stedet gav kunstneren efter for presset, og det synes direktøren for G! Festivalen ikke meget om.



- Vi er især kede af, at vi ikke fik muligheden for at kommunikere med arrangørerne bag Robert Plant, hvor vi kunne have fortalt vores historie og få ham til at ændre mening. Robert Plant har så sent som i 2019 spillet i både Norge og Island, hvor storhval bliver fanget og solgt kommercielt. Det gør det endnu sværere for os at forstå denne afgørelse, siger Sigvør Laksá.

Er sket før

Det er ikke første gang, at hovednavnet på festivalen aflyser. Sidste år valgte Lewis Capaldi, efter pres fra miljøorganisationer, at aflyse. Et andet stort navn, Fatboy Slim, var også under stort pres men valgte dog at gennemføre koncerten på Færøerne.



Dengang sagde Sigvør Laksá til færøske medier, at G! Festivalen aldrig før har været under så stort pres fra miljøorganisationer som nu, og det var også første gang, at festivalen var nødt til at lave aflysninger på grund af protester mod grindefangst.