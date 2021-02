Husspektakler afslørede efterlyst mand

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 03. februar 2021 - 06:58

Det var en anmeldelse om husspektakler i Nuussuaq-bydelen i hovedstaden, der førte politiet frem til den efterlyste, oplyser vagtchef Søren Bendtsen fra politiet i Nuuk.

- Han blev anholdt uden større dramatik og bragt tilbage til Anstalten for Domfældte for den videre afsoning, oplyser Søren Bendtsen i en pressemeddelelse.

Det oplyses ikke, hvorvidt der er personer, som sigtes for at have undladt at oplyse politiet om mandens tilstedeværelse i boligen. Det er nemlig strafbart at skjule en flygtet indsat, meddelte politiet i forbindelse med efterlysningen.