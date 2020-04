Husk i en coronatid: Op på dupperne!

Niels Ole Qvist Fredag, 10. april 2020 - 12:05

Mange får rørt sig mindre i denne tid. Sportsaktiviteter er aflyst. Sofaen lokker. Men faktisk er der gode, alternative muligheder for at vedligeholde formen. Og det er vigtigt både for den mentale ligevægt – og vægten i det hele taget – ikke at gå helt i stå.

I et par uger har Grønlands Idræts Forbund, GIF, haft gang i en populær konkurrence på Facebook, hvor folk kan sende fotos og film ind (eller beskrivelser af), hvordan de dyrker motion bag hjemmets fire vægge.

Og mange har fulgt opfordringen. I skrivende stund har flere end 100 bidraget. GIFs generalsekretær Jonas Jensen har nysgerrigt studeret de postede indslag og er begejstret for idérigdommen.

– Det er positivt, at så mange har postet ting til os. Der er stor variation. Det er tydeligt, at folk gerne vil bevæge sig, siger han.

I gang fra morgenstunden

Selv forsøger Jonas Jensen at være næsten lige så aktiv som normalt. Han anerkender situationens alvor, men coronakrisen får ikke ham til at miste pusten.

– Jeg starter hver eneste dag med 30 armbøjninger. Det er det første, jeg gør, når jeg står ud ad sengen. Det er meget forfriskende. Jeg laver også cirkeltræning, siger han.

– Og så løber jeg på langrendsski. Blandt andet rundt om Lille Malene. Det giver både et tilskud til kroppen og sindet. Motion er lig med livsglæde for mig, og jeg er overbevist om, at mange andre vil føle det samme, hvis de kommer i gang.

- Vi forsøger også at træne sammen med børnene, tilføjer han.

– Det virker som om, at mange – også nogle, som måske ikke normalt er så aktive – opfindsomt kaster sig ud i at dyrke motion nu. Hvad mener du om det?

– Det er også min fornemmelse. Det er jo kun positivt, hvis mange bliver fanget ind, siger Jonas Jensen.

Konsekvenser

Verden rundt er der – på samme måde som i Grønland – en hjemme-trænings-bølge i gang. En fransk mand valgte sågar at gennemføre en hel maraton på sin 20 meter brede balkon (i tiden 6 timer). Andre går mere moderat til værks.

At det er vigtigt ikke pludselig at blive helt inaktiv, understreges af forskning på området. Overlæge på Rigshospitalet Bente Klarlund har ifølge DR Nyheder undersøgt, hvad der sker i kroppen, hvis man er meget stillesiddende i 2 uger.

– I forsøget udviklede raske forsøgspersoner en slags prædiabetes. De tabte muskelmasse, fik fedt omkring de indre organer, udviklede insulinresistens og fik fedt i blodet, siger hun til DR.

Hun indskærper, at man skal holde afstand og i det hele taget de almindelige foreskrifter, hvis man vælger at dyrke motion i det fri. Men at man altså også kan opnå en del ved »hjemmetræning«, for eksempel ved ben-løft, maverulninger eller sjipning.

Godt tidspunkt for rygestop

Undersøgelser viser, at rygning skader immunforsvaret og på sigt også lungevævet. Det er derfor en ekstra god idé at overveje et rygestop nu. Også selvom man måske som mangeårig ryger er skeptisk over for den opfordring – for kan det nu betale sig; er skaden ikke allerede sket?

Ifølge en overlæge på Odense Universitetshospital er svaret nej til det spørgsmål.

Der er en ret hurtig forbedring i sigte i den almene helbredstilstand, hvis man dropper cigaretterne. Hun forklarer, at både fimrehår og immunforsvar hurtigt viser positive takter efter et rygestop:

- Immunforsvaret er allerede bedre efter 14 dage, og fimrehårene er bedre efter en måneds tid. Der går 14 dage til en måned, så har du øget dine chancer for at få et mildt forløb, hvis du får corona, siger Hanne Madsen til DR Nyheder; hun er ledende overlæge på lungemedicinsk afdeling.

