Hus Forbi-sælger med stærke holdninger

Gerth Gedionsen kommer fra Aasiaat og har boet i Danmark i 24 år. De første 16 år i København. De 24 år har ikke været nemme. Noget af redningen for Gerth Gedionsen, som for så mange andre udstødte og hjemløse, har været Hus Forbi.

- Hus Forbi er den eneste forening, som altid har behandlet mig godt, fortæller Gerth Gedionsen i en samtale med Sermitsiaq.AG og fortsætter:

- Foreningen Hus Forbi har brugt mig til alt muligt. Sælger, sælgerrepræsentant, medlem af bestyrelsen og for få uger siden, var jeg med til at skrive en artikel om Rasmus Lyberth. En artikel, som er blevet rost meget.

Gerth og Lukas Graham

Gerth Gedionsen fortæller med stor glæde om den singleplade med Lukas Graham, som Hus Forbi netop har udgivet.

- Jeg er med i koret og på billedet står jeg ved siden af Lukas Graham, fortæller Gerth Gedionsen.

Gerth Gedionsen lægger ikke skjul på, at det kan være meget hårdt at være udstødt eller hjemløs.

- Nogle gange rammer vi mennesker gulvet. Det kan ske for enhver. Der er mange Hus Forbi-sælgere, der har store uddannelser og har haft gode job. Som grønlænder er jeg helt bevidst om, at vi er de nederste i samfundet.

Mere handling

Gerth Gedionsen har tidligere holdt foredrag i Cafe Allu i Det grønlandske Hus i Odense om det at være udsat eller hjemløs. I det nye år skal Gerth Gedionsen igen i Det grønlandske Hus og fortælle.

- Der er så mange forskellige instanser, der taler om, hvad man skal gøre. Alligevel bliver der flere og flere hjemløse også helt unge, som har det svært, og mange har opgivet systemet, siger Gerth Gedionsen.

- Man skal investere i folk. Hvis der her i Danmark er nogle grønlændere, der gerne vil hjem, kunne man give dem økonomisk hjælp. Så det var muligt at begynde på en frisk i Grønland. Når man kan hjælpe folk fra for eksempel Afghanistan til at komme hjem og begynde på en frisk, kunne man også hjælpe os grønlændere.

- Vi kunne for få midler etablere en lille grønlandsk radio i Danmark. Den kunne drives af en enkelt journalist og nogle frivillige. Gadeplansmedarbejderne skal styrkes, så der i mange flere tilfælde bliver grebet ind, inden den enkelte falder helt ud af systemerne.

Det svære liv

Gerth Gedionsen kan godt forstå, at der er folk i Grønland, der vælger at rejse til Danmark til en usikker fremtid, selv om de måske ikke ved så meget om, hvordan det er at leve i Danmark. De er blevet trætte af de store sociale problemer, som de måske selv er en del af. De mangler måske en bolig. For blot at nævne nogle få ting: Det er billigere at leve i Danmark. Sundhedsvæsenet er bedre. Pensionerne er større og det er billigere at købe mad, er noget af det, som Gerth Gedionsen peger på.

- Personligt forstår jeg ikke den topstyring, som der er i det grønlandske samfund, og jeg er meget urolig for det demokratiske underskud, der er på mange områder, slår Gerth Gedionsen fast og mindes med glæde tiden som et meget aktivt medlem af lønmodtagerorganisationen SIK og det frivillige arbejde på avisen i Aasiaat.

Den farlige alkohol

Gerth Gedionsen er ikke bange for at indrømme, at det gennem årene er blevet til alt for meget drikkeri.

- Jeg har heldigvis fået nogenlunde styr på alkoholen. Er flere gange holdt helt op. Det er nu mig, der har styr på alkoholen og ikke alkoholen, der har styr på mig, slår Gerth Gedionsen fast.

Pas på

Selv om mange ting kan være godt i Danmark lægger Gerth Gedionsen i vores samtale ikke skjul på, at man skal overveje situationen meget nøje, inden man pakker kufferten og rejser til Danmark.

- Livet i Danmark kan være meget ensomt. Det bedste, man har, er familien, og inden man forlader den, skal man tænke sig rigtig godt understreger Gerth Gedionsen vores samtale.

Om Hus Forbi

Salget af avisen giver en beskeden indtægt. Den giver sælgerne en identitet. Den giver fornuftigt arbejdstøj, som kan klare den kolde danske vinter, og så giver den ikke mindst fællesskab.

I Odense er der cirka 100 sælgere og totalt i hele Danmark 2.200. Gerth Gedionsen deler på skift pladsen foran det store supermarked med fire andre grønlandske sælgere.

Hus Forbi koster 20 kroner og de otte kroner er til sælgeren. Frem til nytår sælger Hus Forbi sælgerne en nytårskalender, hvor overskuddet selvfølgelig også tilfalder de hjemløse.

Det er svært at opgøre de eksakte tal, men man regner med, at der er mindst 6600 hjemløse i Danmark, hvoraf 660 er gadesovere.