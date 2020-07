Hurtigruten: Ingen ture til Grønland i år

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 09. juli 2020 - 08:43

Norske Hurtigruten må skuffe sine grønlandske samarbejdspartnere. Rederiet har aflyst alle ekspeditionsture til Grønland i år.

- Vi er utrolig kede af, at vi for første gang i mange, mange år ikke gennemfører sæsonen 2020 i Grønland sammen med alle vore grønlandske venner og samarbejdspartnere, oplyser kommunikationschef Rune Thomas Ege, Hurtigruten, til Sermitsiaq.AG.

Lyspunkt

- Det er en vanskelig tid for alle i rejsebranchen, men alligevel ser vi flere lyspunkter både for Grønland og Hurtigruten. Vi tror, at unikke og trygge destinationer som Grønland vil komme hurtigere tilbage end de fleste andre steder, lyder det fra kommunikationschefen, der mener, at Hurtigrutens koncept med små ekspeditionsskibe hurtigere kan vende tilbage end de store krydstogtsskibe, der henvender sig til masseturismen.

Hurtigruten forsikrer, at man vil vende stærkt tilbage i 2021. Der er allerede planlagt ekspeditioner for 2021-sæsonen, som man kan booke i dag – se mere her på Hurtigrutens hjemmeside.

-I 2021 vil vi tilbyde en række Grønlands-ekspeditioner med både det splinternye hybridskib MS Fridtjof Nansen og det kendte MS Fram, oplyser Rune Thomas Ege.

Uændret hotelplan

Han oplyser, at Hurtigrutens plan om at bygge et hotel i Nuuk ikke er ændret på grund af coronakrisen.

- Vor interesse og ambitioner, når det gælder de landbaserede planer i Grønland, ligger fast, siger kommunikationschefen, der først på et senere tidspunkt kan gå i detaljer med byggeriet.

- Om noget tror vi altså, at Grønland og Hurtigruten på sigt vil komme styrket ud af denne krise, lyder det optimistisk.