Hurtigruten vil satse på lokal arbejdskraft

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 07. februar 2020 - 10:15

Hurtigrutens koncerndirektør inden for hoteludvikling Thomas Westergaard oplyser til Sermitsiaq.AG, at det er planen at få grønlandske virksomheder til at indgå i arbejdet med det kommende hotelbyggeri.

- Vi mener, at det er vigtigt for os at entrere med sagkyndige arkitekter, ingeniører og rådgivere, som har et lokalkendskab, siger Thomas Westergaard, der imidlertid ikke kan afvise, at norske eller danske arkitekter kan blive en del af processen med at få tegnet hotellet.

120 værelser

Planlægningsarbejdet pågår her i 1. kvartal af 2020, hvorefter man skulle være klar til at indsende en ansøgning til kommunen vedrørende en byggetilladelse.

Hotellet skal have en kapacitet på cirka 120 værelser og stå klar, når den nye Atlantlufthavn i Nuuk er i drift, hvilket er planlagt til efteråret 2023.