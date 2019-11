Hurtige ændringer i den arktiske natur

Walter Turnowsky Fredag, 08. november 2019 - 11:13

Den arktiske natur og havmiljøet ændrer sig i stor hast. Og det gør det nødvendigt at styrke det internationale samarbejde om at holde øje med ændringerne.

Derfor mødes omkring 50 forskere og oprindelige folks repræsentanter fra alle de arktiske lande i disse dage i Nuuk for at diskutere de ændringer, de ser i naturen og havmiljøet i Arktis. Formålet med mødet er at drøfte, hvordan man kan forsætte og styrke samarbejdet om overvågning af arter, økosystemer, biodiversiteten og klimaforandringerne.

Workshoppen foregår på Grønlands Naturinstitut, og afholdes i regi af Arktisk Råd.

Påvirker befolkningerne i Arktis

I 2017 udarbejdede forskerne fra de arktiske lande en fælles videnskabelig rapport, State of The Arctic Biodiversity Report, om ændringer i den arktiske biodiversitet. Rapporten indeholdt blandt andet forslag til, hvordan man i Arktis kan samarbejde om den fremtidige overvågning af biodiversiteten.

Workshoppen i Nuuk er en opfølgning på de anbefalinger.

- Ændringer i biodiversiteten påvirker livet i Arktis. Det er blevet vanskeligere at fange en række af de dyr den arktiske befolkning lever af, havisen forsvinder, arktiske arter flytter nordover og arter fra syden invaderer. Den arktiske biodiversitet og de økologiske systemer er ifølge forskerne på randen af et stort skift. Det er derfor vigtigt med videnskabelig rådgivning om, hvad der sker, så befolkningen i Arktis kan forholde sig til ændringerne, hedder det i en pressemeddelelse fra Naturinstituttet.

Forskerne ønsker også at sikre, at resultaterne fra overvågningen og forskningen skal være let tilgængelig for befolkningerne i de arktiske lande.