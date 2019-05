Hungersnød efter boliger i Nuuk

Toke Brødsgaard Torsdag, 16. maj 2019 - 14:46

Som man for nylig kunne læse på netavisen sermitsiaq.ag er salget af boligerne i det nye byggeri på Vandsøvej gået overraskende hurtigt. Det er Grønlands Ejendomskontor, der har stået for dette salg, og de er ikke spor overraskede over lynsalget.

Attraktive boliger

Larseeraq Chemnitz Egede, der har gennemført salget på de omtalte boliger, forklarer, at forberedelserne til salget påbegyndte allerede for et år siden.

På dette tidligere stadie udsendte han informationer om projektet til en række investorer, som han samarbejder med i forbindelse med salg og udlejning. Allerede dengang var interessen stor, og da han aktivt indledte salget i slutningen af sidste år og starten af dette, blev 90% af boligerne solgt i løbet af 3-4 uger.

Attraktiv størrelse

Som det også var tilfældet med de nye boliger på H.J. Rinksvej, som vi omtalte her i Nuuk Ugeavis for et par uger siden, har boligerne en attraktiv størrelse, der gør, at mange købere kan være med prismæssigt.

Det er relativt små boliger på 40 og 70 kvadratmeter, der er i de to nye tårne på Vandsøvej, og med en central beliggenhed er de attraktive for unge og førstegangskøbere. Larseeraq Chemnitz Egede fremhæver ligeledes den historisk lave rente som en af årsagerne til, at salget er gået som smurt.

Godt for byen

Både hos Grønlands Ejendomskontor og hos Vagn Andersen, der står bag byggeriet på H.J. Rinksvej, er de enige om, at nybyggeri er godt for byen. Dels fordi det åbner nogle muligheder op for de yngre købere, men også fordi der i disse år opleves en stor vækst i tilflyttere, hvilket også sætter boligmarkedet under pres.

Det kan kun gavne Nuuk at få flere boliger, så vi stille og roligt kan få opdateret vores boligportefølje, og så vi kan få lokket de ny uddannede hjem igen, udtaler Larseeraq Chemnitz Egede fra Grønlands Ejendomskontor.