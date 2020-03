Hundredvis kæmper for at få penge retur fra stort rejsebureau

redaktionen Tirsdag, 31. marts 2020 - 14:05

Nordens førende internetrejsebureau – det kalder bureauet sig selv på sin hjemmeside – har tilsyneladende lukket ned for telefonerne og er ikke til at komme i kontakt med for de kunder, som har købt flybilletter og nu vil have pengene tilbage.

Hundredvis af vrede kunder står i en frustrerende situation: Deres fly er aflyst på grund af coronapandemien, men de kan ikke få pengene retur, fordi de har købt billetten via Travellink, som er spanskejet og en del Europas største onlinerejsegruppe eDreams Odigeo. Det skriver Jyllands-Posten.

26-årige Katrine Dige Frederiksen er en af dem. Hun er medicinstuderende og skulle mandag være fløjet til Grønland for at arbejde i et klinikforløb på sygehuset i Ilulissat.

Air Greenland har aflyst flyet, og nu kan hun ærgre sig over, at hun ikke købte billetten hos flyselskabet, for så havde hun uden problemer fået pengene tilbage. I stedet valgte hun at købe billetten hos Travellink, hvor hun sparede 300 kr. Til gengæld kan hun ikke få fat i Travellink og bede om at få de 6.500 kr. retur, som hun betalte for billetten.

Katrine Dige Frederiksen har i den seneste uge dagligt brugt timer på at få kontakt med Travellink. Timevis i telefonkø, der slutter med beskeden »Alle medarbejdere er optaget. Prøv venligst igen senere«, hvorefter forbindelsen bliver afbrudt. Andre gange bliver forbindelsen afbrudt øjeblikkeligt. Én gang lykkedes det at få hul igennem til en medarbejder, som blot opfordrede hende til at sende en mail, hvilket hun gjorde. Men svar har hun ikke fået.

På Trustpilot er der masser af dårlige anmeldelser fra folk i den samme situation. Og på Facebook har gruppen ”Sammen mod Travellink” på få dage samlet ca. 120 medlemmer, der føler sig snydt.

Vibeke Myrtue Jensen, politisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk, oplyser, at man som udgangspunkt altid har ret til at få pengene retur eller lave en ombooking, hvis flyselskabet annullerer en afgang.

- Vi har set mange gange, at folk havner i denne situation, hvis de har købt billetten via en formidler. De bliver kastebold mellem formidleren og selskabet. Derfor anbefaler vi altid, at folk skal købe flybilletter direkte hos flyselskabet, siger hun.

Air Greenlands kommunikationschef, Masaana Egede, vil ikke kommentere den konkrete sag, men oplyser, at selskabet refunderer billetter til aflyste fly.

Travellink oplyser i et skriftligt svar, at man pga. den exceptionelle situation har fået ekstremt mange henvendelser fra kunder, der ønsker pengene retur, men at man her og nu fokuserer på at hjælpe kunder, der er strandet i udlandet eller skulle have været af sted inden for den næste uge:

- Vi beder derfor vores kunder om at være tålmodige. Vi forstår udmærket deres frustration, men beder dem om at lade være med at blive ved med at forsøge at få kontakt med os, medmindre de skulle have været ude at flyve i løbet af de næste syv dage.