Hundekoordinator vil stoppe fodring af ræve

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 23. marts 2021 - 14:14

Medarbejdere i virksomheder i Ilulissat har den seneste tid bespist ræve der nærmer sig byen. Men det er en uskik, for så kommer rævende ind i byen og udgør smittefare for byens hunde.

Hundekoordinatoren har i den forbindelse måttet skyde adskillige ræve den seneste tid, skriver Avannaata Kommunia på sin hjemmeside.

Især hundehvalpe risikerer at blive smittet med rabies af ræve, da hundehvalpe kan være uvaccinerede. Hundekoordinatoren opfordrer derfor: Stop fodring af ræve.

- Det er en rigtig farlig kombination, at ansatte fra visse virksomheder fodrer rævene og dermed vænner dem til at bevæge sig ind i byen. Især løsgående hundehvalpe, der endnu ikke er vaccineret, er i fare for at komme for tæt på mulige rabiesbærende ræve og risikerer at blive smittet med rabies, og på den måde kan smitten uforvarende spredes blandt andre hunde, siger Ilannguaq Hansen, hundekoordinator i Ilulissat.

Flere melder om ræve

Flere ræve er ifølge Avannaata Kommunia set i beboede områder og ved Hotel Arctic samt lossepladsen. Billeder med ræve deles også bredt på de sociale medier med dertilhørende advarsler.

- Vi tager borgernes anmeldelser om ræve meget alvorligt, og vi har indtil videre skudt en del ræve, oplyser Ilannguaq Hansen. Han har tidligere måttet jage en ræv fra byens ene ende til den anden forgæves.

Rabies truer

Avannaata Kommunia oplyser, at der tidligere er fanget en ræv med abies. En hund har ligeledes dræbt en ræv, der har rabies.

- Hunden var heldigvis vaccineret mod rabies og undgik dermed at blive smittet. En anden gang blev en udefrakommende mand overrasket af en ræv ved pontobroerne. Manden skød ræven, der også viste sig at have rabies. Så vi har gode grunde til at opfordre virksomhederne til at stoppe fodringen af ræve, pointerer Ilannguaq Hansen.