Hundebid: Borgernes underretningspligt understreges

Kassaaluk Kristensen Fredag, 21. april 2023 - 10:58

Borgere, der føler sig utrygge, eller oplever at slædehunde virker aggressive, kan rette henvendelse til den tekniske afdeling i Qeqqata Kommunia om deres bekymring.

Det blev slået fast under et borgermøde arrangeret af Sisimiuts hundeslædeforening, Qimusseq Sisimiut, onsdag den 21. april.

Under borgermødet kunne en medarbejder fra teknisk afdeling i Qeqqata Kommunia fortælle om deres procedure omkring hundehold og borgernes bekymringer om misrøgt eller aggressive hunde.

- Alle underretninger om bekymringer fra borgernes side bliver taget alvorligt. Og det blev under mødet understreget, at alle borgere har mulighed for at underrette kommunen, når de oplever aggressive hunde. Også selvom hundene, måske endnu ikke, har bidt eller angrebet mennesker, fortæller Susanne Berthelsen, forkvinde i Sisimiuts hundeslædeforening, Sisimiut Qimusseq.

Alt tøj itu

Omkring 40 borgere, deriblandt slædehundeejere, betjente fra Sisimiut Politi, medarbejdere i teknikafdelingen i Qeqqata Kommunia og turistaktører i Sisimiut mødte op til borgermødet.

- Stemningen var meget tungt. Bølgerne gik nogle gange højt under diskussionerne, hvor voldsomme følelser var i spil. Men jeg mener, at vores formål om at diskutere hændelsen åbent er lykkes, siger Susanne Berthelsen.

Under mødet blev det igen understreget, at et møde mellem et menneske og en slædehund kan ende grueligt galt. Her blev et barns tøj og sko vist frem af politiet.

- En lille hue med store huller, sko, der var helt ødelagte og hullet tøj. Det er selvfølgelig voldsomt at se. Men det er et bevis på, at vores hunde kan være farlige. De er rovdyr, og vi har alle ansvaret for, at et angreb ikke sker igen, siger Susanne Berthelsen.

Det hundespand der angreb de tre personer i weekenden var fra et spand, hvor en hund tidligere på måneden har bidt en anden person. Hunden er senere blevet aflivet.

Afliv eller ikke

Susanne Berthelsen understreger, at hun er glad for, at mange viste interesse og deltog til mødet som varede i tre timer. Blandt andre løsninger der blev vendt er, at løjper og startsteder for hundeslæder kan ændres, så et møde mellem langrendsløbere og slædehunde kan undgås så vidt muligt.

Kommunen har under borgermødet understreget, at en hund der bider skal aflives i henhold til loven, men at et helt spand hunde kan aflives efter ejerens ønske.

Hundeejerne har dog oplyst, at de er mest trygge, hvis et helt spand hunde aflives, selvom kun den ene hund bider eller angriber.

- Her er begrundelsen, at hunde er meget kloge og lærer hurtigt fra andre hundes adfærd, slutter Susanne Berthelsen.