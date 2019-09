Hunde og katte i lejligheder bliver tilladt

Walter Turnowsky Torsdag, 26. september 2019 - 11:27

Fra 1. januar næste år, skal det som udgangspunkt være tilladt at holde husdyr i selvstyrets og kommunernes udlejningsejendomme.

Det fremgår af et lovforslag, som Naalakkersuisut har fremlagt. Der tegner sig på forhånd et flertal, der bakker op om forslaget.

Ud over hund og kat bliver det også tilladt at holde fugle i bur, gnavere i bur og skildpadder eller lignende.

Den enkelte boligafdeling kan dog beslutte, at der ikke må holdes husdyr i afdelingen.

- Naalakkersuisut er opmærksomme på, at der er lejere som ønsker at holde hund eller kat samt lejere som ikke ønsker, at det skal være tilladt. For at imødekomme disse modsatrettede ønsker mest muligt, har bestyrelsen i boligafdelingen efter dette forslag bemyndigelse til at beslutte, at det i den pågældende boligafdeling alligevel ikke skal være tilladt at holde husdyr, skriver Naalakkersuisut i fremlæggelsesnotatet.

- Dette for at sikre, at allergikere og andre, som ikke ønsker at det skal være tilladt, fortsat har mulighed for at bo i en offentlig lejebolig. Lejerne kan via beboerdemokratiet dermed have indflydelse på, om det skal være tilladt at holde husdyr i den boligafdeling de tilhører.

Man vil dog skulle betale et ekstra depositum på tre måneders husleje, hvis man vil holde hund eller kat.