Hund og kat sendt til høring

Mandag, 01. april 2019 - 15:31

Fido eller Nala kan snart flytte ind i de offentlige boliger. Forslaget til ændring af forordningen er nu sendt i høring.

Under efterårsmødet i 2018 bakkede et enigt Inatsisartut op om lovforslaget, der blev fremsat af demokraten Randi Vestergaard Evaldsen. I forslaget blev Naalakkersuisut pålagt om at fremkomme med et forslag, der ændrer landstingsforordningen om leje af boliger og ordensreglerne, så det som udgangspunkt bliver tilladt at holde hund og kat uden forudgående tilladelse med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Som reglerne er i dag, så må man ikke holde hund eller kat i de offentlige lejeboliger, der er under kommunerne og selvstyret. Med ændringen vil reglerne blive vendt på hovedet, så man som udgangspunkt kan holde hund eller kat, og kun i enkelte tilfælde forbydes.

Ifølge forslaget til ændringen skal lejeren, der ønsker at holde hund eller kat i sin lejlighed, betale en sikkerhedsstillelse, der svarer til tre måneders husleje.

- For de lejere, som ønsker at erhverve sig en hund eller kat i løbet af lejeperioden, udgør sikkerhedsstillelsen tilsvarende tre måneders husleje, står der i høringsmaterialet.

Pengene skal bruges til at udbedre de skader, som Fido eller Nala påfører, mens de bor i lejligheden. Ved fraflytning eller afskaffelse af husdyr kan lejeren få pengene tilbage efter besigtigelse af lejligheden.

Beboerdemokrati

Der vil dog stadig være plads til allergikere, der ikke kan tåle hunde- eller kattehår.

Loven vil sikre, at beboerne i en boligafdeling kan bestemme, at man ikke ønsker husdyr i ejendommen.

- Dette for at sikre, at allergikere og andre, som ikke ønsker, at det skal være tilladt, fortsat har mulighed for at bo i en offentlig lejebolig. Lejerne kan via beboerdemokratiet dermed have indflydelse på, om det skal være tilladt at holde husdyr i den boligafdeling, de tilhører, lyder det i bemærkninger til forslaget.

Høringsfristen er den 3. maj 2019, og høringsmaterialet kan findes her.