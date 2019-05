Hul i støtteordning skal lukkes

redaktionen Lørdag, 18. maj 2019 - 13:46

Erhvervsfiskere- og fangere samt fåreavlere kan søge Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug om genetableringsstøtte for erhvervsrelateret tab forårsaget af tingskade eller bortkomst af erhvervsrelateret udstyr, skriver Sermitsiaq.

´Der kan som en engangsydelse udbetales mindst 2.000 kroner og højst 25.000 kroner. Men der kan i særlige tilfælde også udbetales et større beløb.

Grundet stigende anvendelse af denne mulighed i de senere år bliver de i finansloven årligt afsatte to millioner kroner til denne støtteordning brugt op hvert år. Mens denne mulighed bliver korrekt anvendt af mange fiskere, har andre bevidst forsøgt at misbruge hullerne i lovgivningen, hvor man via fisker- og fangerforeningerne har forsøgt at sende ansøgninger til at anskaffe nye fangstudstyr eller redskaber uden at have lidt bortkomst eller skade af udstyr.

Lovgivningen kan derfor med lethed misbruges i dens nuværende udformning, mener fisker- og fangerforeningerne. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug er bevidst om denne risiko, hvorfor man er i gang med at indføre stramninger på området, oplyser afdelingschef Pollas Lyberth.

