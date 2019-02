Hudson Resources skifter ud i direktionen

Redaktionen Søndag, 03. februar 2019 - 13:46

Hudson Resources Inc. meddelte i sidste uge at mineselskabet har skiftet ud i både direktion og bestyrelse, det sker i en tid, hvor Hudson Greenlands mine projekt i Qaqortorsuaq samt deres procesanlæg er færdiganlagt og overgår til egentlig produktion og eksport af anorthosit materiale.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Ændringen i ledelsen skal gøre os klar til at overgå fra efterforskningsprojekt af anorthositprojektet til en producerende mine, så vi har fået flere folk ind med driftserfaring, siger den nye diektør for Hudson Resources Ind. Jim Cambon til Sermitsiaq.

Den nye direktør

I pressemeddelelsen fra Hudson Resources fremgår det, at Jim Cambon med virkning fra den 31. januar 2019 bliver direktør for Hudson Resources Inc. Han kom til selskabet i 2007 og har deltaget i alle aspekter af udviklingen af Qaqortorsuaqprojektet og udbygningen af procesanlægget i slutningen af 2018, hvor han var vicedirektør for Hudson Resources Inc., med ansvar for projektet nær Kangerlussuaq.

Han afløser afgående direktør James Tuer, som har været i selskabet siden 2002 og har stået for efterforskning af anorthositprojektet, der nu opstår som den 5. mine i drift i de sidste 100 år i Grønland.

