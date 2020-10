Hudson på mere sikker grund

Redaktionen Søndag, 04. oktober 2020 - 08:14

Det canadiske mineselskab Hudson Resources, der har tilladelse til eksport af anorthosit fra White Mountain (Qaqortorsuaq) ved Kangerlussuaq har netop sikret sig den nødvendige kapital til at kunne omstrukturere deres lån, så de kan fortsætte projektet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det er Cordiant Capital Inc og Romeo Fund samt deres tilknyttede selskaber, der har skudt 10 millioner canadiske dollars (ca. 50 millioner kroner) ind i projektet, som kan veksles til aktier, hvilket giver selskabet en mulighed for at komme videre uden for dyre lån. Låneomstruktureringen er godkendt af de grønlandske myndigheder.



– Det vil sætte mineprojektet op på mere stabil, økonomisk grund. Vi er stille og roligt i gang med at få projektet tilbage på skinner, men covid-19 udfordrer os på flere områder. Dels er den globale efterspørgsel lav, dels har vi svært ved at flyve ansatte ind fra de covid-19 ramte byer og lande, fortæller direktør Jim Cambon til Sermitsiaq.



