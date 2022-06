Hudson Land skal kortlægges

Redaktionen Lørdag, 11. juni 2022 - 12:49

Cirka 100 kilometer sydvest for Daneborg i Østgrønland ligger Hudson Land. Området er geologisk komplekst, og derfor har GEUS i samarbejde med Råstofdepartementet besluttet at kortlægge området. Kortlægningen er vigtig i forhold til at tiltrække potentielle råstofselskaber og investorer, fortæller statsgeolog ved GEUS, Stefan Bernstein.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Projektet er en videreførelse af et forskningsprogram, der blev indledt i 2018, hvor vi har kortlagde området Wollaston Foreland og Clavering Ø. Dengang blev det besluttet, at man også gerne ville kigge lidt mere på Hudson Land, der ud fra et råstofmæssigt synspunkt er et meget spændende, men også kompliceret område. Vi har indikationer på, at der er forekomster af kobber, tin og wolfram, men der kan også være andre mineraler, og derfor planlægger vi både feltarbejde i området i år og næste år.

Feltarbejde og hyperspektrale billeder

Planen er, at der skal gennemføres en 1:100.000 kortlægning af Hudson Land. 1:100.000 betyder, at 1 centimeter på et kort svarer til 1 kilometer i naturen. Kortlægningsprogrammet er en vigtig del af GEUS’s arbejde, da det både handler om at kortlægge bjergarterne og forstå deres dannelseshistorie.

