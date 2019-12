Huawei taber nyt 5G-slag i Norge

Ritzau Fredag, 13. december 2019 - 13:36

Kinesiske Huawei lider fredag et nyt nederlag til svenske Ericsson i kampen om at blive leverandør på et 5G-netværk - denne gang i Norge. Her har Telenor valgt, at Ericsson skal levere udstyret til dets 5G-netværk.

Det skriver de norske medier E24 Næringsliv og VG.

Dermed følger Telenor tendensen fra andre teleselskaber i Norden, hvor kinesiske Huawei er blevet valgt fra.

Tydeligst var det måske, da danske TDC først begyndte et samarbejde med Huawei for siden at vende rundt og vælge Ericsson som samarbejdspartner til sit 5G-netværk.

I Norge har Huawei også tidligere fået en lang næse. Her har Telia valgt Nokia som sin leverandør af udstyr til 5G-netværk.

Særligt den amerikanske regering har luftet sine bekymringer over at benytte Huawei til infrastruktur i allierede lande.

Amerikanerne beskylder Huawei for at give den kinesiske regering mulighed for at tilgå oplysninger og om muligt spionere på borgere i andre lande.

Huawei afviser al tilknytning til den kinesiske stat.

Det kinesiske selskab er senest kommet i fokus på Færøerne.

Her har Berlingske og DR hørt lydoptagelser, hvor Kinas ambassadør i Danmark, Feng Tie, refereres for, at Huawei skal vinde kontrakten om Færoya Teles 5G-netværk, hvis Færøerne vil have en frihandelsaftale med Kina.

Kinas ambassade i Danmark har pure afvist at have presset Færøerne. Også Færøernes lagmand, Bárður á Steig Nielsen, afviser at være blevet presset.