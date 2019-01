Huawei kan blive udelukket fra udbygning af Norges mobilnet

Ritzaus Bureau Torsdag, 10. januar 2019 - 15:12

Norge overvejer at udelukke den kinesiske telegigant Huawei fra at byde på en kommende udbygning af mobilnettet.

Det bekræfter justitsminister Tor Mikkel Wara (Frp) over for nyhedsbureauet Reuters.

- Norge deler USA og Storbritanniens bekymringer og er bekymret for, at private og statslige aktører i Norge er udsat for spionage, siger han.

USA og Storbritannien har nedlagt forbud mod Huawei som leverandør af udstyr til telenettet.

Og Norge vil muligvis slutte sig til boykotten og forbyde Huawei at bygge infrastruktur til 5G-nettet, oplyser justitsministeren.

Både Telenor og Telia bruger udstyr fra Huawei i det nuværende 4G-net. Begge telefirmaer tester også 5G-materiel fra den kinesiske mastodont.

Den norske regering har før sagt, at den af sikkerhedspolitiske grunde gør sig overvejelser om at begrænse antallet af leverandører til næste generation af mobilnettet.

I december kom det frem, at Trafikministeriet i Norge overvejer at indføre tiltag, som "bidrager til at mindske sårbarheden i norsk telekommunikation".

- Vi ser, at det elektroniske kommunikationsnet er afhængig af ganske få leverandører, og at en stor andel af udstyr til især basestationer leveres af firmaer fra et land, som Norge ikke har sikkerhedspolitisk samarbejde med, og som dermed kan rammes af en og samme sårbarhed, sagde Harald T. Nesvik (Frp) i den forbindelse til mediet E24.

Tre firmaer sidder tungt på at levere infrastruktur til mobilnet: Ericsson fra Sverige, Nokia fra Finland samt Huawei.

Sidstnævnte er den eneste, som befinder sig uden for Norges sikkerhedspolitiske sfære.

Også i Sverige drøfter politikere og relevante myndigheder spørgsmålet om, hvilke selskaber, der kan få tilladelse til at udbygge mobilnettet.

- Det er klart, at Huawei er en af de aktører, som helt naturligt diskuteres, sagde pressesekretæren for Sveriges digitaliseringsminister onsdag ifølge nyhedsbureauet TT.

/ritzau/NTB