Huawei får alligevel adgang til Android-opdatering

Ritzaus Bureau Fredag, 21. juni 2019 - 09:10

Trods den verserende handelskrig mellem USA og Kina, får kinesiske Huawei alligevel adgang til en ny version af styresystemet Android til sine telefoner.

Det skriver Huawei på sin hjemmeside.

I slutningen af maj gik der ellers panik i mobilmarkedet, da Google, der leverer styresystemet Android til blandt andre Huawei, suspenderede dele af sit samarbejde med kineserne.

Det skete, fordi Trump-regeringen satte Huawei på den såkaldte "Entity-liste", der afskærer selskaber fra amerikansk teknologi, hvis ikke det får særskilt tilladelse fra den amerikanske stat.

Dagen efter udmeldingen udsatte amerikanerne dog forbuddet mod at handle med Huawei med 90 dage.

Alligevel kommer nyheden om Q-opdateringen fra den kinesiske teknologigigant bag på Torben Vognsen, chefredaktør på teknologimediet Input.

- Det er lidt overraskende, at Huawei melder det ud. For det er i direkte modstrid med denne her liste (Entity, red.), og det der var meningen med den. Og jeg tror ikke, at Google gør noget, uden at de har fået lov til det.

- Samtidig er Q-styresystemet først planlagt til at være klar omkring september, så det er noget af en satsning at forsøge at få det med, inden forbuddet træder i kraft. Så jeg synes, det er lidt mærkeligt, at Huawei så lang tid før deadline melder ud, at de når det, siger han.

I alt vil 17 Huawei-modeller få adgang til opdateringen, blandt andet P30 og P30 Pro, skriver Huawei.

/ritzau/